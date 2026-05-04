В ЕС могут запретить одно из самых популярных кухонных устройств: в чем причина

Европейский Союз намерен ужесточить меры в отношении бытовой техники, содержащей токсичные "вечные химикаты" ПФАС. Планируется ограничить или даже полностью запретить продукцию, содержащую эти соединения. В результате под угрозой оказался однин из самых популярных кухонных гаджетов в последние годы – аэрогриль, пишет akcios-ujsag.hu.

Что такое ПФАС и почему это так опасно?

Под общим названием ПФАС (перфторалкильные и полифторалкильные соединения) подразумеваются тысячи химических веществ, используемых в промышленных и бытовых товарах благодаря их чрезвычайно устойчивым свойствам. Эти так называемые "вечные химические вещества" практически не разлагаются в природе, поэтому они накапливаются в почве, воде и организме человека в течение длительного времени.

По мнению экспертов, некоторые ПФАС могут быть связаны с гормональными проблемами, нарушениями иммунной системы и некоторыми видами рака. Хотя исследования всё ещё продолжаются, ряд экологических организаций уже призывают к их полному запрету в ЕС.

В случае с аэрогрилями проблема главным образом во внутреннем антипригарном покрытии, поскольку многие модели могут содержать такие соединения.

В то же время представители отрасли предупреждают, что немедленный запрет вызовет серьёзные проблемы на рынке бытовой техники. Они считают, что полный запрет может замедлить инновации, а новые приборы могут стать дороже для потребителей. По их словам, значительная часть современных технологий всё ещё основана на покрытиях на основе ПФАС, и требуется время для альтернативных решений.

Тем не менее, рынок уже отреагировал на всё более строгие планы ЕС, и модели без ПФАС появляются одна за другой.

Новое поколение аэрогрилей

В настоящее время альтернативой являются в основном аэрогрили с керамическим покрытием. По словам производителей, преимуществом такого покрытия является простота очистки, меньшая вероятность пригорания пищи на поверхности, а также оно считается более выгодным решением с точки зрения экологии.

Однако технология еще не совершенна. Согласно некоторым тестам, контроль температуры в моделях без ПФАС не всегда так же точен, как в традиционных аэрофритюрницах. Это может привести к увеличению времени приготовления или менее равномерным результатам для некоторых продуктов.

