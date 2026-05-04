Поражение российского катера 'Граченок': стало известно, сколько окупантов ликвидированы

"Граченок" рассчитан на экипаж из 6 человек, но на нем было больше людей.

При поражении российского противодиверсионного катера проекта 21980 "Граченок" погибли 9 человек экипажа, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил OSINT-ресурс "КиберБорошно" в Telegram-канале. При этом, как отметил Милитарный, "Граченок" рассчитан на экипаж из 6 человек, поэтому на борту, вероятно, находились водолазы или военные для защиты от дронов.

Катер "Граченок"

Отмечается, что конструкторское бюро "Вымпел" разработало противодиверсионный катер проекта 21980 "Граченок" для круглосуточной охраны пунктов базирования флота и объектов морской инфраструктуры.

Для мониторинга подводной обстановки и обнаружения водолазов-диверсантов на борту были установлены гидроакустические комплексы "Кальмар" и станции "Анапа".

Вооружение катера состоит из 14,5-мм пулеметной установки МТПУ, гранатометных комплексов ДП-65А/ДП-64 и переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла"/"Верба".

Издание уточнило, что на вооружении Черноморского флота России находится 9 таких катеров, включая уничтоженный, еще 4 находятся в Пограничной службе Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Катер "Соболь"

Скоростной патрульный катер проекта 12200 "Соболь", который также был уничтожен вместе с "Грачонком", разработало конструкторское бюро "Алмаз" для перехвата нарушителей и охраны территориальных вод.

Вооружение включает 14,5-мм пулеметную установку МТПУ, а запас топлива обеспечивает ход в течение трех суток. ФСБ РФ имеет 11 таких катеров в Черноморско-Азовской акватории.

Поражение российских катеров

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 апреля Военно-морские силы (ВМС) ВСУ нанесли удар по российским кораблям в районе Керченского пролива.

В результате были поражены патрульный сторожевой катер ФСБ РФ "Соболь" и противодиверсионный катер "Граченок". Тогда сообщалось, что россияне понесли безвозвратные и санитарные потери.

В ВМС отмечали, что эти катера являются важными единицами береговой охраны пограничной службы ФСБ. Ведь именно они отвечали за безопасность акватории возле незаконно построенного Керченского моста.

