'ГП 'Леса Украины' стало более эффективным, прозрачным и финансово устойчивым', – Министерство экономики

ГП "Леса Украины" существенно увеличила объемы заготовки древесины, повысила доходность и вышла на новый уровень прибыльности и уплаты налогов.

Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Отмечается также, что предприятие стало более эффективным, прозрачным и финансово устойчивым.

Видео дня

По итогам прошлого года ГП "Леса Украины" вошло в тройку крупнейших доноров госбюджета. За 2025 год "Энергоатому" начислено 9,3 млрд грн дивидендов, "Укргидроэнерго" – 6,3 млрд грн, "Лесам Украины" – 5,9 млрд грн. По сравнению с 2024 годом, когда предприятию начислили 1,3 млрд грн дивидендов, ГП "Леса Украины" увеличило отчисления более чем в 4 раза.

Министерство экономики сравнило результаты ГП "Леса Украины" в первом квартале 2023 года, когда предприятие только начинало работу, с результатами первого квартала 2026 года.

Заготовка увеличилась почти до 3 млн м³ (+50%), чистый доход до 8,6 млрд грн (+87%), прибыль до налогообложения до 3 млрд грн (+273%), рентабельность до 34,9%, уплата налогов до 4 млрд грн (+166%).

Министерство отмечает, что рост обеспечили системные изменения: открытая и конкурентная продажа лесопродукции, полный переход к прозрачным закупкам через Prozorro, отказ от непрофильных направлений деятельности, оптимизация структуры и расходов, повышение оплаты труда работникам лесничеств и оптимизация административных расходов.

В свою очередь, в ГП "Леса Украины" обещают продолжать усиливать положительную динамику. В частности, на начало мая предприятие заготовило на 560 тыс. м³ древесины больше, чем в прошлом году. На складах – более 1 млн м³ продукции, что создает условия для роста объемов украинской деревообработки. Доля ГП "Леса Украины" в заготовке древесины выросла с 83% до 88%.

В этом году предприятие начало крупнейшую в истории лесного хозяйства Украины программу механизации заготовки.

На прошлой неделе "Леса Украины" подписали контракт с известным шведским производителем на поставку харвестеров (многооперационная лесозаготовительная машина) для уходовых рубок. Объявлены два крупных тендера на харвестеры для рубок основного пользования, которые будут работать в паре с форвардерами (самоходная техника, позволяющая самостоятельно загружать древесину, предварительно заготовленную харвестером).

Также ГП "Леса Украины" заключило крупнейший контракт на поставку новой крупногабаритной пожарной техники, которая не обновлялась более 30 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: