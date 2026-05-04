'ГП 'Леса Украины' стало более эффективным, прозрачным и финансово устойчивым', – Министерство экономики

ГП "Леса Украины" существенно увеличила объемы заготовки древесины, повысила доходность и вышла на новый уровень прибыльности и уплаты налогов.
Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Отмечается также, что предприятие стало более эффективным, прозрачным и финансово устойчивым.
По итогам прошлого года ГП "Леса Украины" вошло в тройку крупнейших доноров госбюджета. За 2025 год "Энергоатому" начислено 9,3 млрд грн дивидендов, "Укргидроэнерго" – 6,3 млрд грн, "Лесам Украины" – 5,9 млрд грн. По сравнению с 2024 годом, когда предприятию начислили 1,3 млрд грн дивидендов, ГП "Леса Украины" увеличило отчисления более чем в 4 раза.
Министерство экономики сравнило результаты ГП "Леса Украины" в первом квартале 2023 года, когда предприятие только начинало работу, с результатами первого квартала 2026 года.
Заготовка увеличилась почти до 3 млн м³ (+50%), чистый доход до 8,6 млрд грн (+87%), прибыль до налогообложения до 3 млрд грн (+273%), рентабельность до 34,9%, уплата налогов до 4 млрд грн (+166%).
Министерство отмечает, что рост обеспечили системные изменения: открытая и конкурентная продажа лесопродукции, полный переход к прозрачным закупкам через Prozorro, отказ от непрофильных направлений деятельности, оптимизация структуры и расходов, повышение оплаты труда работникам лесничеств и оптимизация административных расходов.
В свою очередь, в ГП "Леса Украины" обещают продолжать усиливать положительную динамику. В частности, на начало мая предприятие заготовило на 560 тыс. м³ древесины больше, чем в прошлом году. На складах – более 1 млн м³ продукции, что создает условия для роста объемов украинской деревообработки. Доля ГП "Леса Украины" в заготовке древесины выросла с 83% до 88%.
В этом году предприятие начало крупнейшую в истории лесного хозяйства Украины программу механизации заготовки.
На прошлой неделе "Леса Украины" подписали контракт с известным шведским производителем на поставку харвестеров (многооперационная лесозаготовительная машина) для уходовых рубок. Объявлены два крупных тендера на харвестеры для рубок основного пользования, которые будут работать в паре с форвардерами (самоходная техника, позволяющая самостоятельно загружать древесину, предварительно заготовленную харвестером).
Также ГП "Леса Украины" заключило крупнейший контракт на поставку новой крупногабаритной пожарной техники, которая не обновлялась более 30 лет.