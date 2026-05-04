В ближайшие дни в Украине будет погода, как летом, – синоптик

Настоящая неделя порадует украинцев летним теплом. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в течение недели ожидается теплая погода, местами с кратковременными дождями и слабым ветром.

В целом, после длительного периода аномально холодной погоды в Украине прогнозируется существенное повышение температуры, начиная с западных областей.

"Ночные заморозки полностью отступят, а дневной фон температуры уже будет соответствовать летним показателям", – говорит синоптик.

Ветер, по его словам, в течение всей недели будет слабым, в отдельные дни пройдут кратковременные дожди, местами в сопровождении грозы и мелкого града.

Погода 4 мая

В понедельник на большей части территории Украины будет преобладать устойчивая погода без существенных осадков. Только в Крыму, Приазовье и на Донбассе пройдут умеренные дожди, а небо будет пасмурным. Ветер 3 – 8 м/с, в южных, центральных и восточных областях 5 – 12 м/с. Температура днем +17...+22 °С. В Крыму и Приазовье +9…+15 °С.

Погода 5 мая

"Во вторник, 5 мая, ожидается спокойная и теплая погода в большинстве областей Украины. Лишь на крайнем юго-востоке и в Крыму ночью сохранится дождливая и облачная погода", – говорит Кибальчич.

Ветер будет 3 – 8 м/с. Температура ночью +6…+11 °С, а днем нагреется до +18…+23 °С.

Погода 6 мая

Ночью в среду существенных осадков не ожидается, а днем в западных областях и местами на востоке Украины возможны небольшие кратковременные дожди в сопровождении грозы. Ветер 5–10 м/с. Температура ночью будет колебаться в диапазоне +8…+13 °С, а днем составит +19…+24 °С.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что первая половина этой недели будет очень теплой и преимущественно солнечной, а кратковременные дожди и грозы вероятны 6, 7 и 8 мая в западных областях.

