Будут рядом в горе и в радости: в эти 4 даты рождаются самые верные люди

Если вы родились в одну из этих четырех дат, вы действительно серьезно относитесь к своим обещаниям.

По мнению экспертов-астрологов, четыре даты рождения ассоциируются с людьми, которые от природы воплощают в себе качество "верности до конца". Будь то преданный лучший друг, верный партнер или поддерживающий член семьи, такой человек будет рядом в горе и радости, и всегда готов поддержать вас, когда это действительно важно, а не только в хорошие времена. В какие даты рождаются непоколебимо верные люди, которые будут рядом до самого конца, рассказало издание Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Рожденные 8-го числа – непоколебимый защитник

Сатурн, планета космической зрелости, направляет путь тех, кто родился 8-го числа. Люди с этой датой рождения обладают сильным характером. Хотя они часто могут казаться тихими, это не обязательно связано со стеснительностью. Скорее, они умеют экономить свою энергию, придерживаясь девиза "качество важнее количества". Они уделяют все свое внимание только тем, кто для них наиболее важен. Если кто-то, родившийся в этот день, любит вас, он сделает для вас все что угодно. Их слово – это отражение их высоких моральных принципов и неуемных амбиций, и они стремятся доказать своим близким, что они преданы и останутся с ними навсегда.

Рожденные 15-го числа – преданный хранитель

Управляемые планетой Венера, ориентированной на отношения, люди, родившиеся 15-го числа, ценят своих близких превыше всего, и больше, чем любые материальные цели. Хотя у них, безусловно, может быть амбициозная сторона, ничто не стоит выше их отношений с теми, кто им дороже всего. Обычно дипломатичные и обаятельные, они легко заводят друзей. Однако не стоит принимать их доброту за слабость. Хотя они часто остаются равнодушными к злобе, направленной против них самих, любой, кто причинит вред их близким, активирует их защитную натуру. У них есть талант эмоционально успокаивать своих близких, одновременно обеспечивая, чтобы внешние обстоятельства не причинили им вреда снова.

Рожденные 18-го числа – воин-защитник

Люди, родившиеся 18-го числа любого месяца, обладают воинственной стойкостью. Находясь под влиянием Марса, планеты решительных действий и воинственной справедливости, они не боятся конфронтации. Хотя они, возможно, и не стремятся к дракам активно, они умеют в них побеждать, особенно когда дело касается защиты того, кто им очень дорог. Это те друзья, которые часто расстраиваются больше вас, когда кто-то обижает вас. Прежде чем вы успеете опомниться, они инстинктивно бросаются в бой, чтобы защитить вашу честь.

Рожденные 29-го числа – безопасное убежище

Люди, родившиеся 29-го числа, обладают природной материнской или отцовской энергией. Находясь под влиянием Луны, космического светила эмоциональной интуиции, они стремятся исцелить своих близких. Часто создавая безопасные убежища и устраивая уютные встречи, они служат тем социальным клеем, который объединяет людей. Другие восхищаются их мягкостью и преданностью. Как миротворцы, они ставят во главу угла поддержание гармонии в отношениях. Они редко провоцируют ссоры или напряженность в отношениях с близкими; вместо этого они, как правило, способствуют развитию дружбы на всю жизнь и значимых связей. Они сосредотачиваются на эмоциональных вопросах, которые связывают их с теми, кто им дороже всего. Если вам нужен кто-то, кому можно позвонить в 2 часа ночи, когда вы плачете, это тот друг, который ответит, даже если все остальные вас игнорируют.

