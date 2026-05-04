В США 'переизобрели' Bradley: AMPV получил боевой модуль с пушкой

Армия тестирует новую версию бронемашины с вооружением уровня БМП, но пока не планирует ее закупку.

Армия США получила первые тестовые образцы гусеничных машин AMPV, оснащенных боевым модулем с 30-мм пушкой. Фактически это приближает их к уровню боевых машин пехоты M2 Bradley, на базе которой и создана AMPV, сообщает издание The War Zone.

Две модернизированные машины уже переданы 1-й кавалерийской дивизии армии США. Разработку и производство профинансировала компания BAE Systems в рамках программы испытаний новых боевых возможностей.

Оценка проходит в рамках инициативы Transformation In Contact (TIC 2.0), которая предусматривает быстрое внедрение новых технологий и тактик на поле боя.

Вооружение уровня БМП

На тестовую версию AMPV установлен дистанционно управляемый боевой модуль MCT-30 от норвежской компании Kongsberg Defence. Он оснащен автоматической 30-мм пушкой Mk 44 Bushmaster II и современной системой управления огнем с оптико-электронными и инфракрасными датчиками.

В некоторых конфигурациях модуль также может нести противотанковые ракеты Javelin.

Пока нет планов по массовому производству

Несмотря на активные испытания, армия США пока не планирует закупку этой версии. Базовая программа AMPV, утвержденная еще в 2014 году, предусматривает только невооруженные варианты машины – от медицинских до командных.

AMPV заменяет устаревшие бронетранспортеры M113 и уже считается ключевой платформой для поддержки подразделений на поле боя.

BAE Systems параллельно разрабатывает систему ExMEP, которая позволяет быстро устанавливать различные боевые модули – от минометов до систем ПВО. В целом платформа может поддерживать более 30 типов вооружения.

Ранее на базе AMPV уже демонстрировали варианты со 120-мм минометом и системами ближней противовоздушной обороны, что делает машину одной из самых гибких в линейке армии США.

M2 Bradley в центре внимания

Как сообщал УНИАН, ранее в России сравнили M2 Bradley со своей БМП-3 и получили однозначный результат – их машина проигрывает почти по всем пунктам. По данным Defense Express, в 38-м научно-исследовательском институте бронетанковой техники Минобороны РФ провели исследовательские испытания одной из трофейных БМП M2A2 ODS SA, и теперь в сети появились результаты этих испытаний и сравнение ее с БМП-3.

В то же время украинские бойцы сравнили M2 Bradley и шведскую CV90 и определили, какая из машин лучше. В частности, у CV90 значительно больше фугасное действие снаряда и разлет осколков каждого снаряда. А преимуществом M2 Bradley является наличие пусковых установок для противотанковых ракет TOW, а также динамическая защита для прикрытия лобовой части машины.

