Европейский контингент в Украине должен находиться в 'серой зоне': грузинский доброволец

По мнению командира "Грузинского легиона", любое другое расположение подразделений западных партнеров не решит украинские проблемы.

Размещение в Украине военных из западных стран, партнеров Украины, только даст время России на подготовку к новой атаке, сказал в эфире Ранок.LIVE командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили.

Он предположил, что партнеры, вероятно, будут пытаться разместить свои силы именно на линии разграничения. А это фактически будет означать остановку активных действий без решения проблемы.

По словам Мамулашвили, подразделения западных партнеров должны находиться в так называемой "серой" зоне, которая разделит Украину и Российскую Федерацию:

Видео дня

"Это идеальный вариант для Украины, но меня охватывают сомнения относительно того, что это будет сделано именно так. С большой вероятностью будут пытаться разместить европейский контингент на линии разграничения, которая есть сейчас. С моей точки зрения, это похоже на замораживание конфликта. Оно не сможет сыграть положительную роль для Украины".

По его мнению, это даст время России перевооружиться, чтобы нанести очередной удар по Украине.

"Я очень скептически отношусь к любой договоренности с Россией, если она ее вообще подпишет. Этот сценарий довольно сложный и я не знаю, насколько он реалистичен", - добавил Мамулашвили.

Военное присутствие партнеров в Украине

Напомним, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил, чем военные центры, которые возможно европейские партнеры разместят в Украине, отличаются от военных баз. Базы – это самодостаточная, самостоятельная сила, которая готова как отдельный компонент в составе национальных сил, по отдельному мандату действовать в случае возобновления любых боевых действий. Военные центры, по словам Жмайло, это сеть, состоящая из военных советников. Военные центры могут быть тренировочными и т.д., то есть речь идет о формировании сети, которая демонстрирует свое присутствие, но не является самостоятельным, самодостаточным компонентом.

Вас также могут заинтересовать новости: