Британия и Франция откроют в Украине военные центры: эксперт объяснил важную деталь

По словам Жмайло, если иностранные партнеры разместят 10 тысяч своих военных, для ротации понадобится не менее 30-40 тысяч человек.

Великобритания и Франция в случае прекращения боевых действий обещают создать в Украине сеть военных центров - эксперт пояснил, что такие хабы отличаются от военных баз и не действуют, как самостоятельная сила. Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам военные центры отличаются от военных баз. Базы - это самодостаточная, самостоятельная сила, которая готова как отдельная компонента в составе национальных сил, по отдельному мандату действовать в случае возобновления любых боевых действий.

"Об этом однозначно речь не идет. Военные центры это такая сеть, которая формируется, где соответственно могут быть центры, которые состоят из военных советников - они могут предоставлять консультации. Военные центры могут быть тренировочные, то есть для обучения украинских войск и, соответственно, для обмена опытом", - сказал Жмайло.

Видео дня

Он уточнил, что речь идет о формировании сети, которая демонстрирует свое присутствие, но не является самостоятельным, самодостаточным компонентом. Ее задача - оказывать поддержку Силам безопасности и обороны Украины. Пока нет понимания о количестве этих центров и местах их расположения, добавил Жмайло. В то же время он добавил: точно известно, что за несколько месяцев до подписания декларации в Париже военные указанных стран посещали Украину, где обсуждались технические элементы, касающиеся вооружения, контингента и тому подобное.

"Относительно численности мы видели разные цифры - и 10, и 20, и 30 тысяч, но это будет очень большим главным вызовом, в первую очередь, для Франции и Великобритании, потому что, если размещается контингент количеством около 10 тысяч, то нужно привлечь не менее 30-40 тысяч для обеспечения ротации", - подчеркнул Жмайло.

Он добавил, что в указанных странах-союзниках Украины пока не готовы работать, как ВСУ - иностранцам нужна будет ротация каждые полгода.

В то же время Жмайло отметил: создание таких центров - очень важный шаг, о котором еще год-два назад не могло даже идти речи. Однако, к сожалению, подобные миссии планируется развернуть на территории Украины только при условии прекращения огня - спокойной линии боевого соприкосновения и отсутствия массированных ракетно-дронных ударов.

Эксперт привел пример, когда подобная сеть иностранного контингента размещалась после прекращения боевых действий в Боснии и Герцеговине, и имела целью оказывать поддержку национальным вооруженным силам.

"Но во время кровавой войны на Балканах они не смогли остановить агрессию. То есть, боевые действия продолжались, а враждующие стороны пытались просто обходить места базирования иностранных военных. Соответственно, и те в свою очередь не вмешивались... Кстати, ведущая роль тогда так же принадлежала Франции, Великобритании и, конечно, Германии, которая оказывала тогда помощь, в том числе в разминировании", - сказал Жмайло.

Великобритания и Франция создадут в Украине военные хабы - что известно

Напомним, 6 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция готовы создать в Украине военные хабы в том случае, если произойдет реальное прекращение огня в войне, которую Россия ведет против Украины. Об этом он сказал журналистам после встречи лидеров стран - участниц Коалиции желающих в Париже. Премьер напомнил, что подписана декларация о намерениях по размещению сил в Украине в случае заключения мирного соглашения. В частности, по словам политика, после прекращения огня Соединенное Королевство и Франция создадут военные центры по всей Украине и построят защитные сооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: