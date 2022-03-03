Сбор доказательств о совершении Россией в Украине военных преступлений и преступлений против человечности начался.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину.

Об этом говорится в заявлении прокурора Международного уголовного суда Карим Хана.

Он заявил, что получил обращение от 39 стран о ситуации в Украине, что позволило начать расследование ситуации в Украине в период с 21 ноября 2013 года, тем самым охватывая масштаб любых прошлых или текущих утверждений о военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных в любой части Украины любым лицом.

"Я уведомил руководство МУС о решении немедленно начать активное расследование ситуации. Наша работа по сбору доказательств началась", - подчеркнул Хан.

Он напомнил, что, как говорилось в его заявлении от 28 февраля, предварительный анализ ситуации в Украине показал, что в Украине могли быть совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС.

Хан пообещал повести объективное и независимое расследование.

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