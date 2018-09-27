Правозащитники подали иск в Гаагу из-за сексуального насилия во время войны на Донбассе

В представление вошло 116 показаний. В них сообщается о таких преступлениях, как, например, попытки и угрозы изнасилования, принудительное обнажение, принудительная проституция, содержание мужчин и женщин в одних камерах.

Представители Восточноукраинского центра общественных инициатив (ВЦОИ), входящего в коалицию правозащитных организаций "Справедливость ради мира на Донбассе" и FDIH (Международная федерация прав человека), передали в офис прокурора Международного уголовного суда представление о сексуальном насилии во время вооруженного конфликта на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель ОО "Восточноукраинский центр общественных инициатив" Владимир Щербаченко.

"К нам обратились коллеги из Международной федерации прав человека, которые, собственно, предложили это (отчет организации "Война без правил" относительно сексуального насилия на Донбассе на основе собранных свидетельств на протяжении более 3,5 лет - УНИАН) оформить в такой формальный юридический документ. Вот он у меня в руках. Это - более 100 страниц текста, который мы 25 сентября передали в Офис прокурора Международного уголовного суда и в рамках официальной процедуры", - сказал он.

Щербаченко уточнил, что после передачи данного представления Международный уголовный суд может открыть полноценное производство, проанализировав этот документ.

"Для того чтобы офис прокурора принял это решение (открытие производства - УНИАН), аналитики, работающие над этими данными, они должны увидеть, что преступления, которые совершаются в ходе конфликта, их достаточно много, они системные, они не расследуются должным образом в Украине, и они отвечают Римскому статуту. То есть подпадают под те преступления, которые указаны в этом документе. И, собственно, в своем представлении мы доказываем все четыре фактора", - пояснил он.

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Как отметила исследовательница ОО "Восточноукраинский центр общественных инициатив" Наталья Гриценко, в представление вошло 116 свидетельств пострадавших. В них сообщается о таких преступлениях, как, например, попытки и угрозы изнасилования, принудительное обнажение, принудительная проституция, содержание мужчин и женщин в одних камерах. При этом, по ее словам, преступления совершали преимущественно лидеры незаконных вооруженных формирований или персонал в местах несвободы.

"58 из этих свидетельств содержали упоминания гендерно обусловленного насилия и сексуального насилия. И другие 58 были важны в контексте того, чтобы понимать, что именно происходило в незаконных местах несвободы для того, чтобы установить ответственность за совершение преступлений лиц, и показания, которые были важны просто в общем контексте. По факту, среди задокументированных нами преступлений мы пытались использовать в представлении такие, которые Международный уголовный суд, скорее всего, сможет признать такими, что будут достаточно тяжелыми для возбуждения 7 и 8 статьи Римского статута", - пояснила она.

Также Гриценко отметила, что "преступления, которые были совершены в ходе вооруженного конфликта, совершены обеими сторонами", но, несмотря на имеющуюся у их организации информацию, нельзя утверждать, что количество этих преступлений, их системность и широкомасштабность достигла весомого уровня для Международного уголовного суда.

"Мы о них (свидетельства о сексуальном насилии со стороны украинских сил - УНИАН) вспомнили в представлении, но все-таки сосредоточились на местах незаконного лишения свободы, которые были установлены незаконными вооруженными формированиями на оккупированных территориях. Нами было идентифицировано не менее 200 таких мест, из которых мы установили четкое месторасположение 120. и в отношении 42 мест мы нашли упоминания сексуального и гендерно обусловленного насилия", - добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия зачищает свидетелей своих преступлений на Донбассе.