Россия не оставляет попыток захватить Лиман: командир назвал причину такой активности

В настоящее время линия боевого столкновения остается неизменной.

Уже в течение нескольких месяцев цель оккупантов на Лиманском и Боровском направлениях остается неизменной. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил командир роты ударных наземных роботизированных комплексов 3 ОШБр с позывным "Макар".

"Противник не оставляет попыток осуществлять наступательные действия на Лиманском направлении, чтобы захватить город Лиман и дальше осуществлять свои планы по наступлению на Славянско-Краматорскую агломерацию. И на Боровском направлении не оставляет попыток двигаться в сторону реки Оскол. Но все такие попытки полностью разбиваются о нашу стойкую оборону", - сказал "Макар".

Он добавил, что россияне не прекращают попыток инфильтрировать свои малые группы через слабые места в обороне украинских защитников. По словам военного, враг пытается продвигаться, используя группы до 4-5 бойцов и адаптируясь под погодные условия.

"Но такие попытки вовремя выявляются, локализуются и ликвидируются. Поэтому на данный момент линия боестолкновения для Третьего армейского корпуса остается неизменной. Противник разбивает свои силы о нашу оборону и пытается двигаться по флангам", - добавил "Макар".

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщали, что россиянам удалось продвинуться в районе двух населенных пунктов в Донецкой области. По словам аналитиков, оккупанты добились успехов вблизи Предтечиного и Ступочков.

Также, по данным аналитиков, россиянам удалось повредить украинскую логистику в районе Волчанска. В DeepState сообщили детали и отметили, что это затрудняет оборону для защитников Украины.

