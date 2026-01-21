РФ использует ухудшение погоды для продвижения: военный о ситуации под Лиманом

Потери россиян в 8 раз превышают украинские.

Российские захватчики пытаются использовать ухудшение погодных условий для продвижения на Лиманском направлении. Поскольку вражеское командование считает, что мороз мешает работе украинских дронов. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил Даниил Положухно – начальник пункта управления ПБС KRAKEN 1654.

"Конечно, минусовая температура влияет на дроны, они могут немного меньше висеть, наблюдать. Но мы видим продвижение противника, он эффективно уничтожается. Потери противника сейчас в 8 раз больше, чем у Сил обороны. Поэтому тактика у них не очень эффективная. Противник постоянно пытается выставлять какие-то дедлайны для своих подразделений. Но каждый раз они их переносят", – сказал Положухно.

Он добавил, что россияне на этом направлении отправляются на штурмы украинских позиций из населенного пункта Кременная. Оттуда, по словам бойца, враг пытается добиться успехов в Серебрянском лесу.

"Противник пытается через лесной массив продвигаться ближе к населенному пункту Ямполь. Также противник пытается обойти населенный пункт Ямполь. Единичные группы даже пытаются доходить до окраин населенного пункта Лиман. Но там они успешно уничтожаются или берутся в плен", – добавил Положухно.

Ситуация на фронте: другие важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщили, что россиянам удалось захватить населенный пункт Рыбное в Запорожской области. Также, по данным экспертов, враг имел успехи еще вблизи трех населенных пунктов Запорожской и Донецкой областей.

Между тем, спикер управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что россияне пытаются создать так называемую "зону контроля" вдоль границы в Харьковской и Сумской областях. На фоне этого враг пытается найти слабые места в приграничных зонах.

