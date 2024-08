Различные контингенты, которые Россия собрала в Курске, не имели опыта совместной работы и времени и обучения.

С момента начала Курской операции ВСУ прошло уже почти две недели, а россияне все еще не смогли собрать группировку, необходимую для отражения атаки.

Как пишет Financial Times, вместо этого Кремль объединил подразделения со всей страны и из менее активных частей фронта, одновременно разворачивая молодых призывников

"Люди в ужасе. Мы завалены просьбами и едва успеваем... Это началось в некоторых регионах, но сейчас понятно, что призывников мобилизуют со всей России", - рассказал Иван Чувилаев, представитель российской общественной организации "Go by the Forest", которая помогает гражданам избежать призыва.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Дара Масикот отмечает, что первыми для остановки продвижения ВСУ были отправлены пограничные войска ФСБ, "Ахмат" Кадырова и местные сухопутные подразделения, выведенные из Московского или Ленинградского военных округов. Однако теперь Кремль привлекает дополнительные силы, часть из которых - срочники.

Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, на этой неделе описал военный ответ России на вторжение на Курск как "медленный и распыленный". По его мнению, это связано со сложной командной структурой в регионе, где условно отвечает ФСБ.

Согласно данным военных аналитиков и российских милблогеров, Кремль, вероятно, перебросил несколько батальонов, которые были в Харьковской, Луганской и Запорожской областях Украины, в Курск. В Минобороны Литвы рассказали, что россияне также передислоцировали военных из Калининградской области. Однако оккупационные силы в Донецкой области остались нетронутыми и продолжают продвигаться и захватывать украинскую территорию.

Несмотря на успехи Украины в Курской области РФ, российский правитель Владимир Путин, похоже, не собирается перебрасывать более значительные ресурсы с восточного фронта, что оставляет ему немного вариантов.

"Путин надеется сдержать продвижение Украины преимущественно силами срочной службы. Но смогут ли они отбросить украинские войска? Сомневаюсь", - сказал российский военный аналитик Юрий Федоров.

При этом различные контингенты, которые Россия собрала в Курске, не имели опыта совместной работы и времени и обучения, добавил Федоров. Войска РФ пытаются остановить превосходящие силы ВСУ, забрасывая их КАБами.

"России, очевидно, непросто закрыть пробел в Курске. Во второй половине 2023 года они уже передислоцировали личный состав из других родов войск [в Украину]. Присылали людей с флота, с космодрома Плесецк и так далее", - сказал Павел Лузин, внештатный старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики.

По его мнению, вероятно, единственным значительным резервом, который доступен Кремлю, являются 300 тысяч срочников. Путин неоднократно заявлял, что призывников в зону боевых действий не отправляют. Согласно законодательству РФ, это разрешается только после четырех месяцев службы, когда те получат специальные навыки, однако закон можно и нарушить.

"Призывников заставляют подписывать контракты, а документы подделывают, чтобы выглядело, будто они служат давно. Мы точно знаем, что из одной воинской части в Ленинградской области в Курск перебросили 250 человек. Мы получили запросы по военнообязанным как минимум из 10 частей, так что можно сказать, что перемещено около 1000 человек", - говорит Чувилаев.

Профессор-исследователь Института исследования мира в Осло Павел Баев заявил, что "очевидным решением" для России является вывод войск со своих плацдармов в Харьковской области Украины. Однако это может стать ударом для генерал-полковника Александра Лапина, которого уже критиковали за слабую оборону Курска.

Бои в Курской области

Как пишет Reuters, Россия до последнего пыталась игнорировать вторжение ВСУ в Курскую область. По мнению аналитиков, учитывая отступление ВСУ на востоке, российское командование было уверено, что Украина не пойдет на риск вторжения.

Кремль пытается преуменьшить угрозу от беспрецедентного украинского вторжения в Курскую область, подавая его как локальную форс-мажорную проблему вроде природного бедствия, пишет Bloomberg.

The New York Times отмечает, что Киев стремится закрепить территориальные приобретения в Курской области РФ.

