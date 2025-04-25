Однопартийцы Мерца дали понять, что новое правительство Германии останется на стороне Украины.

Политики партии "Христианско-демократический союз Германии", которую возглавляет будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, резко раскритиковали "мирный план" президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает BILD.

По данным издания, идея Трампа навязать "мир" Украине заставляет будущего канцлера действовать, хотя он еще не вступил в должность.

Мерц, как пишут журналисты, осознает, что скоро станет ключевым игроком на международной арене по вопросу Украины. В случае, если США откажутся от поддержки страны, Германии придется поставлять еще больше вооружения Киеву, чтобы компенсировать потери.

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Отмечено, что однопартийцы Мерца четко дали понять, что новое правительство останется на стороне Украины, несмотря на давление Трампа.

"Навязанный Украине мир противоречит интересам Германии. Он поощрит Россию безнаказанно нападать на другие страны. Это будет стимулом для деспотов по всему миру к использованию войн для отвлечения внимания от внутренних проблем. И это вызовет потоки беженцев, от которых особенно пострадает Германия", - предупредил представитель ХДС/ХСС по внешней политике Юрген Хардт.

Он сослался на прогнозы о том, что примерно 5-8 миллионов украинцев будут вынуждены покинуть свою страну из-за страха, что под российской оккупацией подвергнутся пыткам, принудительному труду и похищению их детей.

"Не может быть справедливого мира без участия и согласия Украины", - добавил он.

Его позицию разделяет парламентский управляющий фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай, который отметил, что именно Украина должна оценить предложения о возможном прекращении огня или даже мире.

"Мы не должны предвосхищать оценки Киева. Целью должно быть жизнеспособное и долговременное решение", - подчеркнул он.

Критика "мирного плана" Трампа

Как писал УНИАН, многие авторитетные международные СМИ и европейские политики раскритиковали "мирный план" Трампа, который, по сообщениям, состоит из семи пунктов, среди которых есть признание Крыма российским и отказ от членства Украины в НАТО.

По данным Reuters, Европа категорически против некоторых пунктов предложения американского лидера. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее заявил, что европейские державы подробно изложили США свои взгляды на не подлежащие обсуждению аспекты потенциального соглашения.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский ответил, что Украина не допускает возможность признания Крыма российским, поскольку полуостров является суверенной украинской территорией.

Жестко "прошелся" по "мирному плану" Трампа и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отметив, что российский диктатор Владимир Путин без разбора убивает мирных украинцев, а президент США своим предложением его вознаграждает.

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