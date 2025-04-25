Украина передала США предложения, похожие на защиту, предусмотренную 5 статьей договора о НАТО, сообщил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в сильных гарантиях безопасности от США, и если Америка не будет посылать военных в контингент иностранных войск, то должна ощутимо помочь в создании инфраструктуры гарантий безопасности на суше, в воздушном пространстве и на море. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал журналистам.

У президента Украины спросили, каких гарантий безопасности он ожидает от президента США Дональда Трампа, если глава Белого дома исключает возможность членства Украины в Альянсе. Зеленский отметил, что украинская позиция по отношению к НАТО зависит от союзнической поддержки.

"Если есть поддержка от всех членов НАТО - тогда можно переходить к шагу относительно того, с чем соглашаются партнеры, а с чем не соглашаются. На сегодня, мне кажется, мы должны быть прагматичными и должны понимать, что есть гарантии безопасности, в которых Украина нуждается", - сказал Зеленский.

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По его словам, 23 апреля среди вопросов, которые обсуждались на встрече в Лондоне, были гарантии безопасности от США.

"Мы хотим, чтобы они были сильными. Как минимум, как у Государства Израиль. Так же, как и мы ожидаем контингента от наших европейских коллег. Мы работаем над инфраструктурой гарантий безопасности. Даже там, где есть европейские войска, мы говорим о backstop от Соединенных Штатов Америки", - сказал президент.

Как пояснил Зеленский, он говорил Трампу, что backstop - это не обязательно размещение американских солдат в Украине:

"Я знаю, как не очень положительно на это смотрят Соединенные Штаты Америки. Мы говорим о работе разведок, о киберзащите, о прежде всего системах противовоздушной обороны Patriot. И для нас это очень важно".

Он добавил, что гарантии безопасности нужны на суше, в воздухе и на море.

"Министр обороны Украины поделился нашими последними разработками со своим коллегой в Лондоне, и я думаю, что мы на уровне военных будем продолжать работать над этой инфраструктурой гарантий безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Также у президента попросили комментарий относительно появления в медиа различных "мирных планов", и в частности о том, что с России постепенно будут снимать санкции, признают оккупированный Крым российским, а Украина якобы получит контроль над Каховской плотиной и Запорожской АЭС.

"Относительно планов, мы действуем очень конструктивно, я считаю. Были американские предложения или видение. Да, на это в Лондоне была рабочая группа, которая состояла из Украины, наших коллег из Европы и Соединенных Штатов Америки. Предложили наше видение на те предложения, которые открыли США. Там есть ответы и по НАТО - это зависит прежде всего не от России, их желания, их вето на НАТО и тому подобное. Это зависит прежде всего от союзнической позиции партнеров. И поэтому, если ее нет, в настоящее время нам нужны гарантии безопасности. Мы абсолютно открыты. И это предложено в этой бумаге. Это еще не документ. Это предложения и наши ответы на эти предложения", - сказал Зеленский.

По его словам, от Украины есть абсолютно конструктивные предложения по контингенту иностранных войск и по тем силам и такой защите, которая предусматривается в странах НАТО 5 статьей Вашингтонского договора об Альянсе. Эта статья означает, что нападение на одного союзника следует считать нападением на всех членов, и это потребует коллективного ответа.

"Соответствующие предложения предложены. Мы ждем реакции", - сказал Зеленский.

Другие заявления Зеленского

Как писал УНИАН, 24 апреля Зеленский сообщил, что первым шагом к завершению войны должно стать полное и безусловное прекращение огня, и соответствующее решение зависит исключительно от Москвы. По его убеждению, именно в Москве должны принять решение о тишине - отдать нужные приказы их российской армии.

Также Зеленский сообщил, что на встрече в Лондоне наработали документ по территориальным вопросам и уже его передали президенту США Дональду Трампу. Уей документ был разработан уже после предложения американского руководителя о признании оккупированного Крыма российской территорией.

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