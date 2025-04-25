Стала известна точная дата выхода 'народной' видеокарты Nvidia RTX 5060

На данный момент самым популярными видеокартами среди пользователей Steam являются GeForce RTX 3060 и RTX 4060.

Компания Nvidia собирается выпустить новую бюджетную видеокарту RTX 5060 19 мая. При цене 299 долларов это будет самая младшая и дешевая карта в серии RTX 50.

Первые обзоры новинки ожидаются в день запуска, сообщает VideoCardz. Это значит, что игрокам придется довериться официальным результатам тестов от самой Nvidia, если они хотят не упустить возможность купить карту по РРЦ.

Ускоритель получит GPU GB206 с 3840 ядрами CUDA, 8 ГБ памяти GDDR7 и шиной 128 бит. Заявляется пропускная способность 448 Гб/с. NVIDIA оценила RTX 5060 в 299 долларов, то есть столько же, сколько и RTX 4060 в момент запуска, при этом предлагая на 25% больше ядер и на 65% более высокую пропускную способность памяти.

Видео дня

Конкурировать новинка будет с AMD Radeon RX 9060 XT. Ее анонс тоже ожидается в конце мая.

Также ходят слухи о возможном выпуске RTX 5050 с памятью GDDR6. Это будет решение начального уровня для гейминга в 1080p, которое к тому же будет обладать поддержкой DLSS 4.

Свежий опрос Steam показал, что RTX 3060 является самой популярной видеокартой среди ПК-геймеров. Второе место занимает RTX 4060.

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