В России взорвали ведущего инженера, модернизировавшего средства РЭБ оккупантов, - СМИ

Ритиков был руководителем конструкторского бюро Брянского электромеханического завода.

В российском Брянске ликвидировали ведущего российского конструктора Евгения Ритикова, который занимался модернизацией средств радиоэлектронной борьбы оккупантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны.

В издании отметили, что Ритикова ликвидировали в ночь с 17 на 18 апреля. По словам источников, его автомобиль взорвался, когда он находился внутри.

Журналисты добавили, что Ритиков был руководителем конструкторского бюро Брянского электромеханического завода. Это предприятие является ключевым разработчиком в секторе создания новейших средств РЭБ и РЭР для российской армии.

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Кроме того, источники поделились с журналистами, что вместе с Ритиковым погиб и его коллега, который также находился в автомобиле. Вероятно, вторым погибшим мог быть заместитель руководителя конструкторского бюро или его помощник.

Источники добавили, что именно Ритиков был ответственным за модернизацию российского комплекса РЭБ "Красуха". Она предназначена для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации.

Ликвидация россиян - другие новости

Ранее в городе Балашиха в Московской области произошел взрыв авто, возле которого в этот момент проходил замначальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик. Он погиб на месте происшествия.

Кроме того, УНИАН со ссылкой на личные источники писал, что с начала полномасштабного вторжения СБУ провела немало уникальных операций по ликвидации военных преступников и предателей Украины. В частности, за три года полномасштабной войны Служба безопасности ликвидировала:

генерала, начальника войск радиационной и химзащиты России Игоря Кириллова;

руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота России, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет Валерия Транковского;

экс-нардепа-предателя Илью Киву;

боевика и пропагандиста Владлена Татарского.

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