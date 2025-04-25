По словам Захаровой, генерал был известен украинским спецслужбам еще со времен работы в минской контактной группе.

В российском МИД заявили, что к убийству заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ ВС генерала Ярослава Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы.

Об этом сказала пресс-секретарь ведомства Мария Захарова. Об этом сообщают российские СМИ.

По ее словам, Москалик был известен украинским спецслужбам "еще со времен работы в минской контактной группе и "нормандском формате" по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины".

Видео дня

"Если расследование подтвердит украинский след в этом деле, то это вновь продемонстрирует мировому сообществу варварскую и вероломную сущность киевского режима, который делает ставку на эскалацию военного противостояния с Россией и безответственно игнорирует конструктивные предложения, направленные на поиск мирного решения конфликта", - отметила спикер российского МИДа.

Гибель генерала Москалика: что известно

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в городе Балашиха под Москвой взорвали генерала Москалика из Генштаба РФ. Там взорвалось авто, возле которого в этот момент проходил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Москалик. Российский генерал-майор скончался. По данным СМИ, взрывчатка была заложена под автомобиль, который продали еще год назад и который до сих пор не стоял на учете. Ее активировали дистанционно.

Полковника запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан объяснил, кто и за что ликвидировал российского генерала. По его мнению, украинские спецслужбы ликвидировали российского офицера потому, что он - террорист. "Такого рода действия практически каждый день-два происходят в России... Ну, когда попадается какой-то генерал, допустим, из штаба, да еще с такой эпической фамилией... Это - террористы, нет смысла вести их на допросы и таскать по судам. Террорист, как бешеная собака, должен быть уничтожен", - заявил Свитан.

Вас также могут заинтересовать новости: