В Евросоюзе хотят снизить некоторые налоги, чтобы ослабить напряженность в отношениях с США.

Европейский Союз на следующей неделе может рассмотреть изменения в законе о глобальном минимальном корпоративном налоге в размере 15% в попытке ослабить напряженность в отношениях с США. Об говорится в документе, распространенном Польшей и попавшем в распоряжение Bloomberg.

Отмечается, что на встрече 29 апреля европейские чиновники обсудят несколько вариантов изменений торговой политики. Они хотят успокоить администрацию президента США Дональда Трампа, которая не хочет, чтобы американские компании подчинялись закону о минимальном корпоративном налоге.

В агентстве напомнили, что директива о глобальном минимальном корпоративном налоге действует менее двух лет и устанавливает базовый 15-процентный корпоративный налог по всему блоку, в соответствии с соглашением от 2021 года, подписанным более чем 140 странами, включая США. Журналисты считают, что подобные обсуждения подчеркивает готовность ЕС потенциально смягчить свои собственные законы, чтобы не допустить дальнейшего разрыва отношений с США.

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Администрация Трампа же называла закон Евросоюза о глобальном минимальном корпоративном налоге "торговым барьером для американского бизнеса". В ответ американские чиновники пригрозили возможными ответными мерами, подчеркнули в агентстве.

Также журналисты напомнили, что в первую неделю своего пребывания в Белом доме Трамп поручил Министерству финансов США разработать ответные меры против стран, "несправедливо облагающих налогом" американские компании. Евросоюз же ранее отказывался приостановить действие закона, но заявил о готовновсти к переговорам. Посланники ЕС намерены представить варианты политики послам стран ЕС в июне.

В агентстве поделились, что документ, датированный 24 апреля, направлен на устранение тех частей закона о глобальном минимальном корпоративном налоге, которые критикуют США. В нем, в частности, предлагается изменить порядок предоставления налоговых льгот США, чтобы американские компании не облагались минимальным налогом ЕС.

Более того, 29 апреля европейские чиновники обсудят правило о недополученной прибыли, которое позволяет странам-членам ЕС взимать дополнительный налог с дочерних компаний американских корпораций, если и в стране, где расположена их штаб-квартира (США), и в местной юрисдикции ставка не составляет 15%.

В агентстве объяснили, что до конца 2026 года штаб-квартиры компаний, не входящих в ЕС, которые расположены в странах, где корпоративный налог превышает 20%, освобождаются от действия закона. Согласно документу, продление этого освобождения также будет частью обсуждений европейских чиновников.

Кроме того, европейские политики также рассмотрят требование США о "сосуществовании" между законом Евросоюза о минимальном налоге и американской версией, известной как правило глобального нематериального дохода, облагаемого налогом. Несмотря на то, что законы преследуют схожие цели, способы расчета эффективных налоговых ставок отличаются, и бизнесмены надеются, что переговоры помогут устранить этот пробел.

Торговая война Трампа - другие новости

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предпримет ответные меры, если президент США Дональд Трамп воплотит свои угрозы по введению огромных пошлин в реальность. Она отметила, что в Европе готовы принять жесткие контрмеры.

Кроме того, Трамп намекал на снижение пошлин в отношении Китая. Американский президент хочет заключить сделку с Пекином, но настаивает, что инициативу должна проявить китайская сторона.

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