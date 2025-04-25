Курс гривни к евро установлен на уровне 47,39 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 28 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,75 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на официальном сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня усилила позиции. Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 47,39 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,81/41,84 грн/долл., а евро - 47,48/47,51 грн/евро.

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Курс валют в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня в банках наличный курс доллара к гривне снизился на 5 копеек и в среднем составляет 41,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне подешевел на 15 копеек и составляет 47,85 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,05 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек и составляет 41,85 гривни за доллар, как и днем ранее. Курс евро в банке сегодня снизился на 20 копеек - до 47,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 46,80 гривень за единицу иностранной валюты.

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