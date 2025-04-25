Challenger 3 стал большим шагом вперед для Британии.

Современные танки могут похвастаться передовыми технологиями, которые позволяют воевать на более высоком уровне. Многие страны мира пытаются обойти друг друга в попытке создать лучшую военную технику.

Бывший сержант и уорент-офицер спецназа США, военный эксперт Стив Балестриери в своей колонке для 19FortyFive сравнил британский танк Challenger 3 и российский Т-14 "Армата", которые считаются лучшими в своих странах.

Главные особенности Challenger 3

Балестриери поделился, что Challenger 3 является перспективным британским танком, который обещает стать большим скачком вперед по сравнению с Challenger 2.

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Эксперт отметил, что британский танк может похвастаться усовершенствованной броней, активной защитой и новой 120-мм гладкоствольной пушкой. Он напомнил, что министр оборонных закупок Великобритании Мария Игл заявляла о том, что Challenger 3 "будет соответствовать потенциальным угрозам на протяжении всего своего жизненного цикла".

Балестриери подчеркнул, что Challenger 3 производится на основе Challenger 2 совместным британско-немецким предприятием Rheinmetall BAE Systems Land. Танк получил передовые цифровые системы, которые увеличивают его эффективность на поле боя.

Эксперт добавил, что главной проблемой Challenger 2 была его основная пушка - нарезная L30A1, которой не владеет ни одна другая армия НАТО. Поэтому было принято решение оснащать Challenger 3 гладкоствольной пушкой L55A1 от компании Rheinmetall, которая широко используется во всем Альянсе.

Является ли Т-14 "Армата" достойным конкурентом для Challenger 3

Эксперт напомнил, что россияне представили Т-14 "Армата" на военном параде на Красной площади 9 мая 2015 года. В Кремле назвали этот танк "самым передовым в мире".

В РФ говорили о том, что Т-14 "Армата" получил целый набор технологических инноваций, благодаря которым он превосходит все другие современные танки. Более того, российский танк получил необитаемую башню, что позволило сократить экипаж всего до трех человек.

Также Т-14 "Армата" оснащается 125-мм гладкоствольной пушкой, которая способна стрелять как обычными боеприпасами, так и противотанковыми управляемыми ракетами.

Тем не менее Т-14 "Армата" оказался прорывом только "на бумаге", считает эксперт. Россияне неоднократно говорили об иновационных методах защиты экипажа и всевозможных технологиях, которые делают танк еще более смертоносным.

Эксперт подчеркнул, что главная проблема Т-14 "Армата" заключается в концепции. Это далеко не дешевый танк, который можно легко производить массово, в то время как ранние российские танки проектировались с упором на массовое производство.

Более того, из-за войны в Украине и западных санкций дорогой Т-14 "Армата" отошел на второй план по сравнению с устаревшими танками, которые россияне модернизируют и отправляют на фронт. По словам эксперта, в РФ построили всего около 50 единиц Т-14 "Армата" или даже меньше.

Поэтому эксперт в вопросе сравнения Challenger 3 и Т-14 "Армата" отдает предпочтение британскому танку. Он объяснил, что Challenger 3 "на бумаге" медленнее "Арматы" и не такой технологичный, но тот факт, что российский танк существует уже десять лет, практически не выпускается и не успел поучаствовать в боях, говорит о многом.

Почему новейшие британские Challenger 3 могут проиграть войну - мнение эксперта

Ранее журналист, военный аналитик Калеб Ларсон объяснил, в чем заключается главный недостаток нового основного боевого танка британской армии Challenger 3. Благодаря улучшенным системам защиты этот танк выглядит перспективным, но проблемой являются слишком скромные объемы закупки.

Ларсон отметил, что Британия располагает довольно скромным парком танков по сравнению с другими странами мира, включая США и Германию.

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