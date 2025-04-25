Астролог объяснил, как это работает и чего стоит ожидать от жизни.

Хиромантия, также известная как гадание по ладони — это древняя практика, основанная на анализе линий и формы руки с целью предсказания будущего. Согласно сертифицированному астрологу с более чем 16-летним опытом Гаутаму Камбожу, одна редкая линия на ладони некоторых людей может многое рассказать — и считается невероятно счастливой, пишет Your Tango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Чтобы определить, есть ли у вас эта линия, сложите ладони вместе, как будто вы молитесь. "Постарайтесь соединить руки как можно ровнее", — говорит Камбож. Затем посмотрите на указательные пальцы. Если на обеих ладонях у вас есть линии, которые соединяются и образуют вертикальную линию при сложенных ладонях, то у вас действительно есть эта редкая линия. А это значит, что в вашей жизни произойдут 5 крупных событий.

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Вы испытаете изобилие

"В хиромантии указательный палец связан с планетой Юпитер", — объясняет Камбож. Если у вас есть эта редкая линия, значит, влияние Юпитера в вашей жизни очень сильное.

В астрологии Юпитер ассоциируется с изобилием, ростом, удачей и процветанием. Поэтому, по словам Камбожа, всё, что вы делаете — работа, карьера, любовь, отношения — будет успешным и плодотворным.

Также люди с этой линией обычно очень амбициозны. "У вас будут цели и стремления сделать свою жизнь больше, чем она есть сейчас. Вы осуществите свои мечты и желания", — добавляет он.

Вы найдете поддерживающего партнера по жизни

Вы не только достигнете своих целей, но и найдете поддерживающего партнера, с которым будете разделять уважение, понимание и хорошее общение. Скорее всего, вас ждет один успешный брак на всю жизнь.

У вас не будет проблем со здоровьем

В целом, люди с этой линией редко сталкиваются с проблемами со здоровьем и редко нуждаются в медикаментах. Они также редко получают травмы или попадают в больницы.

Вы будете много путешествовать

"Юпитер — это планета, связанная с дальними поездками, заграничными путешествиями и отдыхом", — объясняет эксперт по астрологии. Если у вас есть эта линия, то вы, скорее всего, будете часто путешествовать. Возможно, вы даже переедете в другую страну.

"Эта линия также указывает на то, что вы сможете заводить полезные связи в разных местах", — отмечает Камбож.

Вы добьётесь успеха в карьере

Эта линия на ладони также говорит о успешной карьере, приносящей большие деньги — возможно, даже миллиарды. По словам Камбожа, вы можете быть визионером в международном бизнесе, особенно в сфере импорта и экспорта. Также эта линия подходит тем, кто работает в образовании или консалтинге.

Если у вас есть эта линия, но вы пока не чувствуете, что ваша жизнь наполнена изобилием или удачей, Камбож советует запастись терпением. Время Вселенной часто отличается от нашего собственного.

"Только когда ваше время совпадет со временем Вселенной — как когда вы соединяете ладони и получается одна линия, — вот тогда настоящий успех начнёт приходить в вашу жизнь", — заключает он.

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