По мнению аналитиков, учитывая отступление ВСУ на востоке, российское командование было у верено, что Украина не пойдет на риск вторжения.

Российское командование до последнего момента не видело признаков готовящегося украинского вторжения в Курскую область, и даже после начала вторжения пыталось игнорировать эти события. Как пишет Reuters, даже утром того дня, когда Украина начала вторжение, министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором генерал Валерий Герасимов, командующий российскими военными силами, посещает другую зону боевых действий в Украине.

"На кадрах не указано точное время визита, но не видно, чтобы он был обеспокоен или знал о событиях, разворачивающихся в Курской области", - отмечает издание.

Как отмечают западные аналитики, внезапное украинское вторжение вызвало вопросы об эффективности российской разведки, а также пограничных укреплений и сил, охраняющих их.

Видео дня

По словам французского военного эксперта Йоханна Мишеля, поскольку украинские войска отступают на востоке Украины, на одном из самых стратегически важных участков линии фронта, Москва вполне могла предположить, что Киев не пойдет на вторжение на территорию РФ, поскольку это серьезный риск.

При этом российский депутат и бывший военный Андрей Гурулев заявлял, что российские военные руководители были предупреждены примерно за месяц до этого о признаках подготовки к украинскому наступлению, но не прислушались.

Даже после вторжения в РФ заявляли, что все под контролем

Только во второй половине следующего после вторжения дня, 7 августа, президент Путин и Герасимов впервые публично высказались по поводу событий в Курске. При этом Герасимов сообщил Путину, что российские войска "остановили" продвижение ВСУ Курской области.

Как отмечает Мишель, неясно, был ли Герасимов дезинформирован своими подчиненными, или же он почувствовал себя обязанным сообщить Путину хорошие новости перед телекамерами.

Уже утром в местных сообществах сообщалось об "активных боевых действиях на самой границе", людей призывали уезжать. Однако крупные российские военные блоги были настроены пренебрежительно, заявляя, что лишь небольшая группа украинских военных смогла проникнуть на территорию России всего на 300 метров и "уничтожается". Также они предполагали, что операция была "инсценирована украинскими "подразделениями TikTok" в качестве медиа-упражнения".

"На брифинге 7 августа Герасимов сказал Путину: "Операция завершится разгромом противника и выходом (российских войск) на государственную границу". Десять дней спустя, когда более 100 000 россиян были вынуждены покинуть свои дома, а Украина установила контроль над более чем 1000 кв. км Курской области, московские войска все еще далеки от достижения этой цели", - подытоживает Reuters.

Курская область - новости

Как писал Bloomberg, Курская операция мгновенно развеяла убеждение Запада, что Украина проигрывает. Успехи украинцев резко усилили разговоры о необходимости отменить все ограничения на использование западного оружия, которых вынуждена придерживаться Украина. Однако важнее то, что эта операция может изменить представление Запада об украинской боевой силе.

По данным ISW, вооруженные силы Украины за последние дни взяли под контроль еще ряд населенных пунктов в Курской области. Кроме того, аналитики пишут о разрушении ВСУ двух мостов в Глуховском районе Курской области.

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