По словам Трампа, Россия и Украина продвигаются вперед к заключению мирного соглашения.

Президент США Дональд Трамп сделал несколько новых заявлений, в том числе и про войну в Украине. По его словам, мирный план США продвигается, но пока не стоит устанавливать крайние сроки для завершения войны. Об этом он заявил перед отправкой в Рим на похороны Папы Римского Франциска.

"Без сроков. Я просто хочу сделать это (завершить войну - УНИАН) как можно скорее", - сказал Трамп.

Глава Вашингтона отметил, что США работают над тем, чтобы добиться мирной сделки между Украиной и РФ. Он подчеркнул, что видит инициативу от обеих сторон конфликта.

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"Думаю, Россия и Украина продвигаются вперед, но ситуация очень хрупкая", - добавил Трамп.

Также президент США высказался о встрече своего спецпредставителя Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, она может привести к "заключению хороших сделок".

"Мы пытаемся выйти из войны, чтобы мы могли спасти 5000 людей, которые еженедельно погибают, и именно в этом заключается моя цель. Это большая честь, если я смогу это сделать. Я думаю, мы довольно близки к этому", - заверил Трамп.

Трамп заявил, что Крым останется с Россией после завершения войны

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что хочет признать оккупированный Крым российским. Также он не верит в способность Украины когда-нибудь вступить в НАТО.

По словам президента США, война началась, когда Украина начала говорить о вступлении в НАТО. Кроме того, он заявил, что говорил о том, что закончит войну в Украине в первый же день на посту президента "как преувеличение".

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