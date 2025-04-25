Ресурсы экспериментальной программы перераспределят для поддержки других проектов американской компании.

Boeing на неопределенное время приостанавливает создание полномасштабного демонстратора X-66, однако компания продолжит работу над технологией тонкого крыла, которая является центральным элементом проекта.

Об этом сообщает FlightGlobal. X-66 представляет собой экспериментальный авиалайнер, который Boeing разрабатывал в сотрудничестве с NASA и ее программой Sustainable Flight Demonstrator. Самолет должен использовать уникальное сверхдлинное и очень тонкое крыло.

Конфигурация X-66 базируется на исследованиях, которые получили название Subsonic Ultra-Green Aircraft Reach (SUGAR). Предполагается, что новое крыло позволит существенно снизить расход топлива и задать новые стандарты для пассажирских самолетов. Конечной целью проекта было создание нового поколения "экологически чистых" авиалайнеров для полетов по всему миру. Помимо прочего, он должен был поддержать экономику США.

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Ресурсы экспериментальной программы хотят перераспределить для поддержки других проектов Boeing, которые в последнее время сталкиваются с серьезными трудностями. Речь, в частности, о широкофюзеляжном пассажирском самолете Boeing 777X, который является значительно более важным, чем проект X-66.

"Без прибыли от 737 Max и 777X у Boeing не будет средств на инновации", - считает Роб Столлард из аналитической компании Vertical Research Partners.

Новые проблемы Boeing

Еще в прошлом году УНИАН сообщал, что Boeing терпит миллиардные убытки. Компания имеет проблемы не только в сегменте авиалайнеров - оборонный сегмент Boeing также сталкивается с проблемами.

Среди главных негативных факторов эксперты называли трудности программы 777X, которая столкнулась с задержкой испытаний. Дали о себе знать и проблемы с учебным самолетом T-7A, который создают для нужд Воздушных сил США.

Эксперты предостерегают: Boeing может столкнуться с еще более серьезными трудностями. Возможные проблемы связывают с тарифной войной Дональда Трампа.

Недавно сообщалось, что Китай якобы уже приказал остановить поставки самолетов Boeing. Распоряжение появилось после того, как были обнародованы соответствующие пошлины в размере 125% на американские товары.

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