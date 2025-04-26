Дата 26 апреля считается скорбной для украинцев - узнайте, почему.

Сегодняшняя дата в Украине известна несколькими памятными событиями и торжествами. Мы собрали интересные факты об этом дне - у кого наступают именины, что запрещено делать и какой праздник 26 апреля наступает в мире.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти священномучеников Василия Амасийского и Глафиру Амасийскую. По старому календарю верующие чествуют мучеников Артемона Лаодикийского и Крискента Мирликийского.

Читайте в другой нашей статье подробнее, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и о чем можно молиться.

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Какой сегодня праздник в Украине

Сегодня наступает памятная дата - День памяти аварии на ЧАЭС или День Чернобыльской катастрофы. В этот день 1986 года случилась авария четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Эта трагедия унесла много жизней и на много лет превратила цветущую Припять в город-призрак.

Ещё один праздник сегодня в Украине - День города Львова. Он отмечается в ближайшие выходные ко дню памяти Георгия Победоносца 23 апреля, который считается покровителем города. Однако в этом году львовская администрация перенесла праздничные мероприятия на 3-4 мая из уважения к жертвам Чернобыльской трагедии.

В эту дату родились такие выдающиеся украинцы: педагог Иван Кулжинский, народная певица Мария Чукутиха, художник Вадим Меллер, поэт Николай Зеров, футболисты Александр Заваров и Артем Федецкий, военный летчик и Герой российско-украинской войны Александр Оксанченко.

Какой сегодня праздник в мире

На мировом уровне отмечается 26 апреля праздник Международный день интеллектуальной собственности. Его цель - популяризовать добросовестное использование цифровых продуктов и привить людям уважение к чужому труду.

Другие известные сегодня сегодня праздники мира - День ветеринара, День фламинго, День бурлеска, День "Обними друга", День пилотов, День шкалы Рихтера, День скульптуры.

Среди известных людей мира родились 26 апреля император Марк Аврелий, драматург Уильям Шекспир, художник Эжен Делакруа, философ Людвиг Витгенштайн, сейсмолог Чарльз Рихтер, физики Арно Пензиас и Оуэн Ричардсон.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Глафира Горошница, поскольку наши предки начинали сеять горох и другие бобовые. Дата считается очень удачной для посадки картошки.

Наши предки в этот день развешивали скворечники и старались привлечь птиц во двор. Очень счастливой приметой считалось, если на доме загнездились ласточки или аисты - тогда семья будет счастливой.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы не нарушить его запреты. 26 апреля нельзя обижать птиц, разорять гнезда и рубить деревья, на которых загнездились пернатые. Такие действия навлекут большую беду. Также этот день считается несчастливым для свадьбы.

Об этом дне есть такие погодные приметы:

гремит гром - к хорошему урожаю овощей;

если ударил мороз, то ещё неделю будет прохладно;

распушилась ива - больше заморозков не ждите;

летает много шмелей - к жаре.

Погода 26 апреля принесет Украине похолодание до +15°. Только на юге и востоке сохранится тепло. Во всех областях пройдут дожди, местами - с грозами.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины отмечают Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира.

По старому стилю праздник 26 апреля наступает у Дмитрия, Георгия и Марты.

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