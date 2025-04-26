На Зеленского оказывается все большее давление с целью заставить его согласиться на принудительный мир.

Президент США Дональд Трамп намерен жестко продвигать условия, при которых Россия сохранит контроль над оккупированными украинскими территориями.

По словам источников издания The Times, приближенных к спецпосланнику Стиву Уиткоффу, "эта позиция буквально высечена на камне" - Москва оставит за собой захваченные земли.

Отмечается, что Трамп оказывает растущее давление на Киев, чтобы принудить Зеленского принять условия "принудительного мира".

Видео дня

Как написано в статье, по мнению президента США, у украинского лидера "нет реального выбора" и он должен согласиться на сделку, предложенную Уиткоффом. Издание пишет:

"Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение".

Заявления Трампа о войне в Украине

Ранее Трамп подтвердил, что хочет признать оккупированный Крым российским. Также он не верит в способность Украины когда-нибудь вступить в НАТО.

Он очередной раз обвинил Украину в развязывании войны с Российской Федерацией. По его словам, кремлевский правитель Путин решил совершить нападение после того, как Киев заявил о желании стать членом Североатлантического Альянс. Журналист спросил Трампа о том, почему он сказал, что закончит войну в Украине в первый же день, на что тот ответил, что сказал это образно.

Президент США заверил, его мирный план продвигается, но пока не стоит устанавливать крайние сроки для завершения войны.

Вскоре Reuters опубликовало общий ответ Украины и европейских партнеров на предложение США. В частности, ними исключается возможность признания де-юре российского контроля над Крымом и де-факто контроля над Луганской областью и частями Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

Вас также могут заинтересовать новости: