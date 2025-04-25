Также звезда "Женского доктора" выделил сериалы, которые он считает худшими.

Известный украинский актер Андрей Исаенко высказался об украинском кинематографе. Артист выделил украинские сериалы, которые считает лучшими, а также назвал и худшие, по его мнению, картины.

Об этом знаменитость рассказал в интервью для YouTube-проекта Nabari. Во время него исполнитель роли акушера-гинеколога Михаила Гончара в "Женском докторе" отметил, что всегда поддерживал украинское кино и будет делать это в дальнейшем.

Правда, не все проекты ему нравится одинаково. Есть в украинском кинематографе картины, которые он уверенно может назвать шедеврами. Однако не обошлось и без тех, которые Исаенко считает ужасными. В частности, картины "Реальная мистика" и "Слепая", по его мнению, вообще незаслуженно получили статус сериалов.

Видео дня

"Это не сериал, хотя так называется. Почему-то людей этим кормят, но это просто...", - отметил звезда фильмов "Киборги. Герои не умирают", "Захар Беркут", "Дом Слово: Бесконечный роман".

Лучшими сериалами в Украине кинозвезда считает "Первые ласточки", "Козаки. Абсолютно лживая история" и "Первые дни".

"Первые ласточки"

Это украинский молодежный триллер, который раскрывает острые проблемы современных подростков. События разворачиваются в школе, где происходит несколько загадочных смертей. Во время расследования причин этих смертей раскрываются проблемы буллинга, одиночества, домашнего насилия и интернет-манипуляций. Главные герои сталкиваются с психологическим давлением. Сюжет построен вокруг загадочного персонажа, который влияет на учеников через социальные сети, подталкивая их к опасным действиям.

"Козаки. Абсолютно лживая история"

Украинский комедийный сериал в шутливой форме переосмысливает события XVII века. Главный герой - крестьянин Иван - убегает от проблем и случайно оказывается среди козаков. Чтобы выжить, он вынужден выдавать себя за храброго воина и выполнять опасные задания. В сюжете есть и битвы, и любовные линии, и много иронии относительно исторических штампов.

"Первые дни"

В картине 2023 года рассказывается о первых неделях полномасштабной войны в Киеве. Шесть отдельных историй показывают судьбы обычных людей, которые остались в городе, несмотря на опасность. Среди героев - работник зоопарка, который не бросает животных, мальчик, который "сбивает" ракеты в своем воображении, и немец, который становится волонтером ради любимой. Все эпизоды вдохновлены реальными событиями. Это первый украинский сериал, который одновременно вышел на Netflix в 19 странах.

Напомним, ранее УНИАН писал о 10 самых популярных сериалов на Netflix среди украинцев. В список картин, которые захватывают с первых минут, также попали и украинские сериалы. В рейтинге сериалов с наибольшими просмотрами оказались "Наемный садовник", "Пульс", "АТП Перевозчики" и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: