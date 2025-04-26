'Не шутил': Трамп 53 раза публично обещал завершить войну в Украине за сутки, - CNN

Сейчас риторика президента США изменилась - он настаивает на преувеличении своих заявлений, но факты говорят о другом.

Президент США Дональд Трамп 53 раза публично обещал завершить войну в Украине за 24 часа. Сегодня он признает, что эти заявления были преувеличенными, пишет CNN.

На этой неделе во время интервью журналу Time Трампу напомнили о его обещаниях завершить войну за сутки. Он ответил:

"Ну, я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение... Очевидно, люди знают, что когда я сказал это, это было сказано в шутку, но также было сказано, что с этим будет покончено".

Однако факты свидетельствуют о другом. Согласно базе данных Factba.se, которая каталогизирует публичные заявления Трампа, американский президент по меньшей мере 53 раза публично, серьезно и последовательно заявлял, что прекратит войну между Россией и Украиной либо в течение 24 часов, либо еще до инаугурации.

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Митинг в Айове, июль 2023: "Я сделаю это в течение 24 часов. Все говорят: "Нет, вы не сможете". Абсолютно смогу".

Пенсильвания, июль 2023: "Я возьму их обоих - я знаю Зеленского, я знаю Путина, это будет сделано в течение 24 часов".

В интервью CNN, май 2023: "Я урегулирую эту войну за один день, 24 часа".

Дебаты, июнь 2024: "Я урегулирую войну в Украине еще до того, как приду на должность".

Сентябрь 2024: "Как избранный президент, я решу это".

CNN отмечает, что эти и десятки других заявлений были частью официальной риторики Трампа во время выступлений, митингов и дебатов в 2023-2024 годах. Заявление о том, что это было "в шутку" - опровергнуто самими же словами Трампа.

"Он не шутил", - подытожило издание.

Переговоры по Украине

Как сообщал УНИАН, во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет завершить войну между Россией и Украиной "за 24 часа" после вступления в должность. С тех пор как он снова стал президентом США, его тон изменился.

Ранее в пятницу посланник Трампа Стив Уиткофф встречался с российским президентом Владимиром Путиным, после чего Кремль сообщил, что обсуждались прямые переговоры между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни могут состояться важные встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. По его словам, давление на РФ нужно, чтобы Кремль воспринял "или американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, или наше предложение любое, которое действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня".

Газета The Times со ссылкой на собственную информацию сообщила, что Трамп угрожает выйти из процесса мирного урегулирования войны в Украине уже на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение, пишет. Также издание сообщает, что он твердо намерен позволить России сохранить занятые ею территории.

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