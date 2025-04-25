Она относится к серии "Флора и фауна".

В пятницу, 25 апреля, Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Лось европейский".

Как сообщается на сайте НБУ, лось европейский (Alces alces) был занесен в Красную книгу Украины еще в 2017 году. Он стал символом восстановления природных экосистем Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

На аверсе монеты размещен малый Государственный герб, символическое колесо жизни, а также надписи "Украина" и "5 гривен". Стилизованный международный знак "Радиационная угроза" окутан листьями, вокруг которого можно увидеть аиста черного, лошадь Пржевальского, рысь, зубра, лося и медведя бурого.

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На зеркальном фоне размещено название заповедника на двух языках, логотип Банкнотно-монетного двора и год чеканки монеты. На реверсе на фоне пейзажа изображены лось и лосиха с малышом. Художником является Наталья Фандикова, а скульпторами - Анатолий и Владимир Демьяненко.

Другие интересные монеты

Как сообщал УНИАН, еще в 2023 году Национальный банк представил памятную монету "Украинский борщ". Ее дизайн разработал известный украинский художник Николай Кочубей.

Также в серии "Украинское наследие" появился набор из трех серебряных монет "Щедрик - колядка колоколов". Его посвятили украинской колядке "Щедрик", которая стала известной на весь мир.

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