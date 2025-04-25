На сегодня уже понятно, что по дому в Киеве 24 апреля Россия ударила баллистической ракетой из Северной Кореи. Об этом написал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.
"Продолжается выяснение всех деталей относительно ракеты. Но уже понятно, что это баллистика из Северной Кореи", - отметил он.
Зеленский подчеркнул, что недостаточность давления на Россию позволяет ей завозить такие ракеты и другое оружие и применять его в Европе, а недостаточное давление на Северную Корею и ее сообщников - производить, в частности, такую баллистику.
"В ракете, которая убила киевлян, было не менее 116 компонентов, которые завозятся из других стран, и большинство из них, к сожалению, произведено американскими компаниями", - сообщил президент Украины.
Зеленский отметил, что сегодня завершились спасательные работы на месте российского удара по жилому дому в столице Украины. По его словам, 24 апреля россияне убили 12 человек в Киеве, почти 90 были ранены, и сейчас в больницах остаются более 30 человек, в том числе с очень тяжелыми ранениями и ампутациями.
Зеленский подчеркнул, что Россия должна немедленно и безусловно согласиться на полное прекращение огня. При этом напомнил, что Украина уже 45 дней назад согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о тишине в небе, на море и на фронте.
"Мы дали и прямое предложение России прекратить удары как минимум по гражданским объектам. Все это Россия отвергает. Именно поэтому без давления это не решить. Нужно давление на Россию. Прекращение убийств - это первый приоритет", - сказал президент страны.
Что известно о ракете, которой РФ ударила по Киеву
Как сообщал УНИАН, Россия в ночь на 24 апреля запустила по Украине 70 ракет различных типов и 145 дальнобойных дронов, главной целью атаки стал Киев. При этом эксперты Defense Express, ссылаясь на анализ обломков, утверждают, что РФ для комбинированного удара по Киеву использовала в том числе северокорейские баллистические ракеты KN-23.
Также в Defense Express напоминают, что по данным ГУР, Россия усовершенствовала KN-23 для достижения ими большей точности и надежности. При этом сообщают, что ранее такие ракеты у россиян при использовании в 50% случаев распадались в воздухе. Кроме того, отклоняться ракеты от возможной цели могли на дальность до 1,5 км. Иногда такие атаки завершались падением северокорейских ракет далеко от любых возможных целей для ударов.