В МИД говорят, что определенные силы не заинтересованы в решении проблемных вопросов прошлого между странами.

Украина рассматривает незаконное изменение памятной таблицы на братской могиле воинов УПА в Польше как акт вандализма и сознательную провокацию, которая играет на руку России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. По его словам, Киев довел до сведения Варшавы обеспокоенность подобными незаконными действиями. Личности тех, кто сделал это, еще не установили.

Представитель министерства отметил, что целью этой провокации было препятствование украинско-польскому диалогу в сфере национальной памяти:

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"И чем активнее будет развиваться этот диалог между Украиной и Польшей, чем активнее и живее мы будем решать проблемные вопросы, тем больше будет попыток помешать этому процессу. Потому что есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы Украина и Польша решили проблемные вопросы своего прошлого".

Тихий отметил, что показательные провокации с табличкой произошли именно в те дни, когда начинаются эксгумационные работы на территории Украины. "И вот видно, что каким-то людям не нужен конструктив. Они хотят, чтобы была ссора между Украиной и Польшей", - сказал он.

По его словам, как в Украине, так и в Польше, видят цели этих людей. Кроме того, спикер считает, что такие действия влияют на избирательный процесс в Польше. Тихий заявил, что этот процесс должен быть деполитизированным:

"Я думаю, что эти люди пытаются и на избирательный процесс повлиять такими вещами, и тем более, это цинично, потому что речь идет о памяти... о чествовании памяти", - добавил спикер.

Провокация на горе Монастырь

Напомним, ранее на горе Монастырь вблизи села Верхрата в Подкарпатском воеводстве Польши произошла замена мемориальной плиты на братской могиле 62 воинов Украинской повстанческой армии. Это место памяти и раньше становилось объектом вандализма и политических манипуляций.

На фейковой таблице было написано: "Братская могила украинцев, участников УПА, ответственных за террор и геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения".

В Польше заявили, что правоохранители и местные власти устанавливают обстоятельства происшествия, а также ищут виновных.

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