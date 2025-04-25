Компанию xAI Маска обвиняют в незаконной установке газовых турбин в Мемфисе, загрязняющих воздух.

Огромный суперкомпьютер компании xAI Илона Маска, расположенный в Мемфисе, штат Теннесси, оказался в центре скандала. Эксперты нашли десятки незарегистрированных газовых турбин, загрязняющих воздух.

Сообщается, что компания Маска скрытно установила 35 метановых турбин для питания своего суперкомпьютера, хотя ранее подавала заявку только на 15-ти. Мэр Мемфиса Пол Янг, который давно поддерживает деятельность xAI в городе, утверждает, что компания не использует все газовые генераторы, но спутниковые снимки опровергают его слова, сообщает Interesting Engineering.

Суперкомпьютер xAI под названием Colossus используется для обучения больших моделей ИИ, включая новую модель Grok 3, и размещается в здании размером с 13 футбольных полей. Маск уже объявил о планах удвоить размер объекта. Хотя компания уже получает 150 МВт от местной электросети (этого хватило бы на 100 тысяч домохозяйств), для стабильной работы ей пришлось подключить газовые турбины. Причиной стали перебои с напряжением.

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Но вместо того, чтобы искать официальные пути решения проблемы, xAI воспользовалась юридической лазейкой: местный закон допускает временное использование генераторов без получения разрешения, если они не работают более 364 дней подряд.

Экологические организации бьют тревогу: рядом с xAI расположены жилые кварталы, жители которых давно борются с промышленным загрязнением. В данных районах зафиксированы повышенные показатели заболеваемости раком и астмой, а средняя продолжительность жизни заметно ниже по сравнению с другими районами города.

Департамент здравоохранения Шелби, Агентство по охране окружающей среды и xAI отказались от комментариев. Тем не менее, усиливающееся давление со стороны экологических активистов и юридические риски могут заставить компанию пересмотреть подход. Продолжение эксплуатации турбин грозит не только штрафами, но и серьезными репутационными издержками – особенно с учетом возрастающего общественного внимания к экологическому влиянию технологических инициатив.

Напомним, накануне Илон Маск представил третью версию чат-бота – Grok 3, назвав ее "самым умным ИИ в мире". Ранняя версия новой модели превосходит ChatGPT, DeepSeek и другие решения конкурентов во всех ключевых тестах, включая математику, науку и программирование.

Меж тем Маск прогнозирует, что к концу 2025 года ИИ станет умнее любого человека. А вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет 100%.

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