Если украинцы утратили статус временной защиты и продолжают проживать в Латвии, они обязаны подать заявление о продлении статуса временной защиты и запросить вид на жительство.

В Латвии почти 18 600 граждан Украины потеряли статус временной защиты. Причина состоит в том, что они не продлили свой вид на жительство, сообщает Schengen.News со ссылкой на данные Управления по делам гражданства и миграции Латвии (PMLP).

Отмечается, что в настоящее время статус временной защиты в Латвии имеют в общей сложности 30 920 жителей Украины. С начала полномасштабного вторжения РФ 48 000 украинцев получили статус временной защиты в Латвии.

В издании подчеркнули, что почти 18 600 украинских беженцев потеряли статус временной защиты в Латвии, поскольку не подали заявление на получение нового разрешения на временное проживание в течение месяца после истечения срока действия визы или вида на жительство.

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Журналисты объяснили, что если украинцы утратили статус временной защиты и продолжают проживать в Латвии, они обязаны подать заявление о продлении статуса временной защиты и запросить вид на жительство.

"Тем украинским гражданам, которые продолжают проживать в Латвии, важно подать документы, поскольку вид на жительство связан с возможностью получения пособий и других услуг", - сказала руководитель PMLP Майра Розе.

В издании напомнили, что сначала крайний срок для подачи заявлений на продление разрешения на временное проживание был установлен до 4 марта. Позже из-за низкой активности его перенесли до 4 апреля. Тем не менее власти Латвии поделились, что даже после этого решения активность осталась на низком уровне.

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