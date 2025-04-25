Девушка призналась, что хотела во второй раз принять участие в проекте.

Экс-участница 13 сезона шоу "Холостяк", где главным героем был ветеран войны Александр "Терен", Алина Пухальская, которая покинула проект во втором выпуске, высказалась об актере Тарасе Цымбалюке. Сомелье рассказала о своей реакции на то, что артист станет новым "холостяком", и призналась, планирует ли во второй раз принять участие в романтическом реалити.

В комментарии для издания "РБК-Украина" девушка поделилась, что до сих пор поддерживает связь с участницами прошлого сезона с общественным деятелем. Более того, они даже создали чат в мессенджере, где обсуждают различные темы, в частности, и нового главного героя проекта.

По словам Алины, после новости, что Цымбалюк будет "холостяком", атмосфера в чате стала по-настоящему горячей. Многие девушки написали, что жалеют, что приняли участие в шоу в прошлом году.

Видео дня

"Если честно, у нас есть чат в Telegram с холостячками, и мы с девушками там общаемся на какие-то актуальные темы, приглашаем друг друга на разные мероприятия. И когда вышла новость, что Тарас Цымбалюк будет новым "холостяком", мы такие: "Боже, он секс, почему мы не в этом году пошли на шоу". И это прям все девочки написали", - вспомнила сомелье.

Пухальская также заговорила о своем возможном возвращении на реалити. Она не стала скрывать, что хотела побороться за сердце звезды картин "Черный ворон", "Женский доктор", "Поймать Кайдаша". Однако, несмотря на симпатию к актеру, Алина больше не появится на шоу.

"Второй раз уже подавать заявку не буду, но хотелось бы", - отметила экс-участница проекта.

К слову, сейчас продолжается сбор анкет украинок на новый сезон "Холостяка". Съемки шоу, вероятно, начнутся летом, а премьера на телеэкранах состоится уже осенью этого года.

Напомним, ранее ведущий Решетник высказался об участии Цымбалюка в "Холостяке" и сравнил его с Тереном. Телезвезда ответил на хейт в сети вокруг обоих участников реалити. Он отметил, что украинки подали уже очень много анкет на участие в новом сезоне проекта.

Вас также могут заинтересовать новости: