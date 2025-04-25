Ирина Погорелая

Глава МИД Польши добавил, что РФ уже стала китайским вассалом.

Российские власти должны отдать Владивосток Китаю, поскольку влияние Пекина на этот регион в последнее время серьезно возросло.

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza.

"Это мой хороший совет России. На четвертом году войны против Украины Дальний Восток России остается без войск. Если бы я был российским националистом, я бы волновался, что Путин открыл страну для китайского влияния как в военном, так и в экономическом плане, особенно вокруг Владивостока. Ни один предыдущий российский лидер не допускал этого", - пояснил ситуацию польский министр.

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Сикорский отметил, что с момента основания порта Владивосток в 1860 году РФ никогда не давала Китаю право на его использование, вплоть до 2024 года, когда это сделал Путин. Глава МИД Польши добавил, что РФ уже стала вассалом Китая.

"Мы имеем дело с так называемым партнерством, в котором КитайпредоставляетРоссии протокольные сатисфакции, но взамен захватывает рынок и ставит ее в зависимость от себя. Это не является успехом для России, и я не знаю, стоило ли это тех нескольких городов на Донбассе и жизней стольких тысяч людей", - поделился мнением Сикорский.

Министр напомнил слова политолога Збигнева Бжезинского о том, что стратегическим выбором РФ является или быть союзником Запада или вассалом Китая.

"Путин свой выбор сделал. Он хорош для него, но плох для его страны",- констатировал Сикорский.

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Китай и война в Украине

Недавно Сикорский заявлял, что Китай может помочь Украине закончить войну с РФ и призвал китайские власти увеличить дипломатические усилия.

Между тем, 17 апреля Зеленский рассказал, какое оружие Китай поставляет России. По его словам, есть подтверждение от разведок и Службы безопасности, что Китайская Народная Республика поставляет в Россию порох и артиллерию.

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