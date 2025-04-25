Президент Швейцарии поделилась подробностями о своей встрече с министром финансов США.

США планируют провести "привилегированные" торговые переговоры с 15 странами. Такое заявление сделала президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер во время визита в Вашингтон, сообщает The Hill.

По ее словам, Швейцария является одной из стран, с которыми администрация президента США Дональда Трампа стремится заключить новую торговую сделку.

"США планируют провести - я бы сказала, несколько привилегированные переговоры и найти решения", - сказала Келлер-Зуттер в интервью SRF.

Видео дня

Она добавила, что "удовлетворена" обсуждением, которое состоялось у нее в Вашингтоне с министром финансов США Скоттом Бессентом, а также участием в заседаниях Международного валютного фонда.

Швейцарский лидер также отметила, что США и Швейцария договорились подготовить "Письмо о намерениях", в котором будут изложены наиболее важные темы для дальнейшего обсуждения.

"Нам также было назначено конкретное контактное лицо. Мы обсудили ключевые экономические вопросы и возможности для расширения сотрудничества между нашими двумя странами", - заявила она.

Пошлины Трампа и торговые переговоры

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп 9 апреля объявил о "паузе" в ведении пошлин. Он сообщил, что таможенные тарифы США для всех стран, кроме Китая, временно будут снижены до 10%.

По данным Reuters, во время этой "паузы" Трамп хочет заключить 90 торговых соглашений за 90 дней. Эксперты на этот счет выразили сомнения.

В то же время, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что более 50 стран готовы к переговорам по новым пошлинам с Вашингтоном.

Вас также могут заинтересовать новости: