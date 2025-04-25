Исполнительница также призналась, планируют ли они с любимым пополнение в семье.

Известная украинская певица Джамала отреагировала на упреки в сети о том, что она якобы специально родила третьего ребенка, чтобы ее мужа не забрали служить в ВСУ. Как известно, в Украине многодетные родители, у которых есть хотя бы трое несовершеннолетних детей, могут мобилизоваться только по собственному желанию.

Артистка вышла замуж за своего мужа Сеит-Бекира Сулейманова в 2017 году. Супруги воспитывают троих сыновей: 7-летнего Эмира-Рахмана, 4-летнего Селима-Гирая и Алима Сеит-Бекира, которому в мае исполнится год.

В комментарии для издания ТСН знаменитость отметила, что она еще задолго до полномасштабного вторжения рассказывала, что планирует родить как минимум пять детей. Поэтому появление на свет ее третьего сына никак не связано с возможной мобилизацией мужа или войной.

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"Вам надо пересмотреть мои интервью, которые я давала еще до войны, чтобы опровергнуть какое-то подобное мнение. Если не ошибаюсь, в комментарии Осадчей я говорила, что, как минимум, хочу пять детей. Поэтому еще иду (к этой цифре - УНИАН)", - отметила исполнительница.

В начале большой войны Джамала вывезла детей в Стамбул, а затем они переехали в Варшаву. Однако уже более двух лет сыновья живут с родителями в Киеве и, как говорит их мама, продолжат жить в нашей стране.

На вопрос журналистов о том, планирует ли певица пополнение в семье, она подчеркнула, что хотела бы еще четвертого ребенка. Однако пока что она не знает, когда это произойдет.

"Я ничего не планирую и никогда не задумывалась об этом. Но я очень люблю большие семьи. У моей мамы семь детей было, а у прабабушки - пять. По женской линии в моем роду достаточно много было детей. Так повелось. А я всегда последовательна, уважаю свои корни и вообще считаю, что Украину спасут только многодетные семьи. Поэтому и во время, когда мы теряем так много, мне хотелось бы, чтобы наше государство делало все возможное и невозможное, чтобы поощрять женщин рожать. Да, трудно, но несмотря ни на что. Кстати, существует такая пословица - "Нас спасет четыре", то есть это минимум четыре ребенка в семье! Это прям классный план!" - добавила звезда.

Напомним, ранее Джамала сообщила, что выступит на "Евровидении-2025". Однако исполнительница не стала раскрывать, когда именно это произойдет. Также она высказалась о группе Ziferblat, которая в этом году будет представлять Украину на песенном конкурсе, и ответила, что думает об их песне "Bird of Pray".

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