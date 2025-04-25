По его словам, членство страны в ЕС угрожает венгерской экономике.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает граждан голосовать на VOKS 2025 против вступления Украины в Европейский Союз.

Политик написал на своей странице в социальной сети Facebook, что в Брюсселе якобы есть приказ о вступлении страны в ЕС еще до 2030 года. По его словам, в ближайшие полгода Евросоюз ждет "самая сложная и самая большая битва", которая решит его будущее:

"Возможно, однажды, где-то через 20-30-40 лет, все может сложиться таким образом, что Украина сможет выполнить условия, необходимые для вступления, которые не разрушат венгерскую экономику. Но это не в обозримом будущем, лет через 15, это точно!".

Он призвал венгров голосовать за "сохранение достижений Венгрии", заявив, чтобы без общественного сопротивления правительство может не справиться с защитой интересов страны.

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"Вступление Украины в ЕС ставит под угрозу все, чего мы достигли до сих пор. Не дадим им переступить через венгров!" - добавил Орбан.

Голосование в Венгрии

VOKS 2025 - это общенациональное консультативное голосование, инициированное правительством Венгрии, чтобы узнать мнение граждан относительно возможного вступления Украины в Европейский Союз. Оно началось 15 апреля 2025 года и продлится до конца мая.

Голосование проводится по почте. Венграм предложено ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы вступление Украины в Европейский Союз?".

Напомним, оппозиционная партия "Тиса" организовала собственный опрос, результаты которого свидетельствуют о поддержке вступления Украины в ЕС среди граждан - более 58% участников поддерживают евроинтеграцию Украины.

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