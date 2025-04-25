Звезда также высказалась о Даниэле Салеме, который станет ведущим проекта.

Анита Луценко - известная украинская тренер, которая много лет подряд участвовала в проекте "Зважені та щасливі" и помогала людям с лишним весом худеть. Звезда призналась, что в этом году ей снова предлагали стать тренером на шоу, однако она отказалась и объяснила почему.

В апреле этого года стало известно, что "Зважені та щасливі" возвращаются на экраны. Премьера нового сезона программы состоится осенью этого года. Тренерами станут Марина Боржемская и Алексей Новиков.

Луценко в интервью для издания "Гордон" сказала, что получала предложение об участии в проекте. Но она еще много лет назад поняла, что не хочет быть тренером на шоу. Ей было интереснее мотивировать участников и быть ведущей.

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"Да, предложение стать тренером нового сезона я, конечно, получила, но еще с пятого сезона поняла, что мне интересно работать на конкурсах и взаимодействовать больше как ведущая и мотиватор со всеми участниками. Поэтому, о роли тренера я не думала", - поделилась Анита.

Знаменитость также высказалась о новом ведущем "Зважених та щасливих" Даниэле Салеме. Военный уже три года служит в рядах в ВСУ, но совмещает это со съемками на телевидении и в кино, за что ему уже "прилетало" в соцсетях от украинцев. В то же время тренер говорит, что Салем - идеальная кандидатура на роль ведущего такой программы.

"А вот то, что ведущим проекта стал Даниэль Салем, считаю невероятной новостью - он классный, профессиональный, спортивный и веселый. Полностью поддерживаю Даниэля в этой роли, буду смотреть и болеть за всех участников", - добавила спортсменка.

В дополнение, Луценко высказалась и о программах для похудения от Оли Поляковой, Даши Квитковой. Она отметила, что не считает их своими конкурентами, поскольку убеждена, что в каждом из курсов есть свои преимущества.

"Боюсь, что количество проблем лишнего веса, диабета, сердечных болезней и проблем, связанных с отсутствием движения, только нарастает и прогрессирует слишком быстро, поэтому мы не конкуренты, а скорее поддержка для тех, кто ищет изменений. Я знаю, что делаю, насколько у меня крутая, профессиональная, удобная и рабочая, а также адаптированная под реальную жизнь программа. Также есть все, что нужно для здорового питания. Поэтому я просто делаю свою работу, как считаю нужным, и сравниваю себя только с собой из прошлого", - подчеркнула тренер.

Напомним, ранее Анита Луценко намекнула на кризис в 8-летнем браке с мужем. Говоря об отношениях с Александром Лозовцовым, от которого звезда родила дочь, она отметила, что это "грустная" тема. Фитнес-тренер объяснила, почему никогда ничего не рассказывает о любимом и не делится кадрами с ним.

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