Даже если одеяло на вид чистое, время от времени оно нуждается в стирке.

Пыль оседает на кровати так же, как и на мебели и других поверхностях, а потому постель, в том числе и одеяло, нужно время от времени стирать, даже если на вид она полностью чистая, утверждают эксперты. Об этом пишет RealSimple.

Эксперт по уборке Робин Мерфи рассказала, что частота стирки одеяла зависит от нескольких факторов. Если вы используете верхнюю простыню, вы можете стирать одеяло ежемесячно, говорит она. Однако если верхней простыни и пододеяльника нет, Мерфи советует в идеале стирать одеяло еженедельно.

По словам эксперта, одеяло впитывает в себя пот, жир, пыль, аллергены, поэтому ему нужен дополнительный уход. Если же у вас в доме есть домашние животные, дети или вы едите в постели, то потребность в частой стирке еще более актуальна, подчеркнула Мерфи.

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Чтобы найти компромиссное решение, эксперт рекомендует пользоваться пододеяльником, который необходимо бросать в стирку раз в неделю или хотя бы раз в две недели. Одеяло же, на которое надевается пододеяльник, допускается стирать в таком случае сезонно - примерно каждые три месяца.

Как лучше всего стирать одеяло

Способ стирки зависит от того, какой у вас тип одеяла. Мерфи советует проверить этикетку, прежде чем класть его в стиральную машину.

"Большинство одеял можно стирать в большой стиральной машине с фронтальной загрузкой в щадящем режиме с мягким моющим средством", - пояснила она.

Как сушить одеяло

Если у вас возникает соблазн использовать высокую температуру для сушки одеяла, Мерфи советует проявить осторожность.

"Используйте низкий нагрев - одеяла сохнут дольше, чем вы думаете", - отметила она.

Мерфи также предлагает использовать шарики для сушки, чтобы обеспечить поток воздуха и сохранить наполнитель в надлежащем состоянии.

"Убедитесь, что он полностью высох, прежде чем положить его обратно на кровать, чтобы избежать плесени. Если погода хорошая, вы даже можете повесить одеяло на улице. Солнечный свет - отличное естественное освежающее средство", - подчеркнула Мерфи.

Как часто стирать одеяло, если кто-то заболел

По словам доктора медицинских наук, сертифицированного дерматолога Хейли Голдбах, стоит подождать, пока человек будет чувствовать себя лучше, прежде чем стирать одеяло.

"Хорошая новость заключается в том, что типичные вирусы простуды и гриппа не живут очень долго на пористых поверхностях, таких как ткань. Многие исследования показывают, что они остаются жизнеспособными на ткани только в течение нескольких часов. Поэтому ваши простыни и одеяла вряд ли заразят еще кого-то", - пояснила врач.

Она также отметила, что при этом не нужно обязательно использовать горячую воду и дезинфицирующие средства.

"Я бы просто придерживалась инструкций производителя по стирке постельного белья после простуды", - отметила Гольдбах.

Ранее УНИАН рассказывал, почему не стоит стирать все вещи на деликатном режиме. Многие люди используют часто деликатный режим, когда сомневаются в этом вопросе. Однако деликатная стирка не всегда является лучшим выбором для некоторой одежды. Эксперт по уборке Джоли Керр объяснила, что деликатные режимы, как правило, имеют меньшую продолжительность, чем обычные или редимы для интенсивной стирки.

По ее словам, деликатный режим - это лучший выбор для тонких или деликатных тканей, а также для украшенной одежды, которая может быть повреждена при быстрой стирке. Между тем большие или очень загрязненные вещи не удастся очистить таким образом, предостерегла эксперт.

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