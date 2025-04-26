Между США и Украиной есть серьезные разногласия по условиям мирного соглашения, - CNN

В то же время Киев пошел на огромную уступку, согласившись говорить о статусе оккупированных Россией территорий.

Между США и Украиной есть серьезные разногласия по условиям соглашения о прекращении войны, пишет CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому правительству и ознакомленный с обоими планами прекращения войны.

Ключевыми спорными моментами между Вашингтоном и Киевом остаются гарантии безопасности для Украины и отношение США к статусу Крыма.

Украинская сторона стремится получить гарантии безопасности не только от европейских партнеров, но и от Соединенных Штатов. В то же время первоначальная позиция США предусматривала, что основные гарантии будут поступать исключительно из Европы. Особое неприятие в Киеве вызывает предложенная американцами идея признать российский контроль над Крымом - такую позицию украинцы категорически не принимают. Кроме того, Украина настаивает на обсуждении вопроса о статусе территорий, захваченных Россией после полномасштабного вторжения в 2022 году.

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Контрпредложение украинской стороны, которое также поддержали Франция, Великобритания и Германия, было передано главному представителю президента США Дональда Трампа в Украине - Киту Келлогу.

В документе четко указано, что первоочередным шагом должно быть прекращение огня. "Необходимость для обеих сторон взять на себя обязательства по полному и безусловному прекращению огня указано в верхней части предложения", - отмечает CNN.

В то же время Украина согласилась на некоторые положения первоначального американского предложения. Среди них - постепенное снятие санкций, введенных против России с 2014 года, после принятия мирного соглашения; отказ от вступления в НАТО; замораживание линии фронта; а также восстановление украинского контроля над территориями вокруг Запорожской АЭС.

Хотя стороны еще не достигли полного согласия, украинские шаги навстречу переговорам оцениваются как значительные.

"Для Украины желание участвовать в разговорах о территории - это огромная уступка, но если Трамп не считает ее большой, это проблема", - подчеркнул источник.

Переговоры по Украине

Ранее в пятницу посланник Трампа Стив Уиткофф встречался с российским президентом Владимиром Путиным, после чего Кремль сообщил, что обсуждались прямые переговоры между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни могут состояться важные встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. По его словам, давление на РФ нужно, чтобы Кремль воспринял "или американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, или наше предложение любое, которое действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня".

Газета The Times со ссылкой на собственную информацию сообщила, что Трамп угрожает выйти из процесса мирного урегулирования войны в Украине уже на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение, пишет. Также издание сообщает, что он твердо намерен позволить России сохранить занятые ею территории.

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