Подчиненные ликвидированного офицера не очень расстроены потерей, считает Свитан.

В городе Балашиха Московской области в результате взрыва авто погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик. По мнению полковника запаса ВСУ, пилота-инструктора Романа Свитана, украинские спецслужбы ликвидировали российского офицера потому, что он - террорист.

"Это уже, можно сказать, рутинная работа наших спецслужб - "операции ликвидации". Она такими методами, в том числе ведется. Причем такого рода действия практически каждый день-два происходят в России... Ну, когда попадается какой-то генерал, допустим, из штаба, да еще с такой эпичной фамилией... Это - террористы, нет смысла вести их на допросы и таскать по судам. Террорист, как бешеная собака, должен быть уничтожен", - сказал эксперт в Фабрике Новостей.

Он утверждает, что украинские спецслужбы за несколько десятков лет ликвидируют практически всех террористов, которые были причастны к геноцидному удару по Украине, и это - "не одна сотня тысяч". Причем, как акцентирует полковник запаса, в этом перечне - не только граждане РФ.

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Эксперт признал, что ликвидированный 25 апреля генерал - "жирная" цель, хоть в целом за три года на территории РФ уничтожена уже "не одна тысяча" участников террористической войны против Украины. Как отметил Свитан, просто не все цели украинских спецслужб попадают в соответствующую статистику.

В то же время, по словам Свитана, подчиненные Москалика, а также другие российские офицеры не очень жалеют из-за потери, поскольку его исчезновение - реальный шанс продвинуться по карьерной лестнице.

"Когда сносят такую "шишку", целая цепочка российских генералов, полковников и так далее подвинется на одну ступеньку вверх. То есть для них это возможность улучшить свое положение, материальное и статусное. То есть, по большому счету, все подчиненные такого рода российских "шишек" мечтают, чтобы кто-то их отминусовал. Там слишком большая скамейка запасных. То есть все пытаются как-то залезть на какой-то денежный поток, а это - конкретно деньги", - подчеркнул Свитан.

Гибель российского генерала

Как писал УНИАН, 25 апреля российские СМИ сообщили, что в городе Балашиха Московской области произошел взрыв авто, возле которого в этот момент проходил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик. Местные журналисты заявили, что офицер погиб. Взрывное устройство якобы было заложено под автомобиль Volkswagen Passat, который был продан еще год назад. Устройство активировали дистанционно.

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