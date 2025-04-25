Виталий Шабунин / фото УНИАН

В ближайшее время главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину могут сообщить о подозрении по делу о фиктивной службе в армии. Как пишут fakty.ua, об этом сообщают источники, отмечая, что шагом к этому является постановление Печерского районного суда Киева от 24 апреля 2025 года.

В определении, в частности, подробно описано, как Шабунин долгое время уклонялся от исполнения служебных обязанностей, избегал пребывания в районах боевых действий и вместо службы в армии находился в киевских ресторанах.

В частности, как с сентября 2022 по февраль 2023 года Шабунин ежемесячно предоставлял командиру воинской части письма от руководства НАПК с просьбой отправить его в Киев.

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"Воспользовавшись указанным, последний… не прибыл в подчинение ни одного структурного подразделения НАПК, в связи с чем каких-либо служебных задач в соответствии с полномочиями НАПК не выполнял, а занимался личными делами", - говорится в определении суда.

Фото Шабунин может получить подозрение 25 апреля 2025
Фото Шабунин может получить подозрение 25 апреля 2025
Фото Шабунин может получить подозрение 25 апреля 2025
Фото Шабунин может получить подозрение 25 апреля 2025
Фото Шабунин может получить подозрение 25 апреля 2025
Фото Шабунин может получить подозрение 25 апреля 2025
Фото Шабунин может получить подозрение 25 апреля 2025
Фото Шабунин может получить подозрение 25 апреля 2025
Фото Шабунин может получить подозрение 25 апреля 2025

При этом Шабунин не сообщал командиру, что не выполняет никаких функций и задач в НАПК. А тот, несмотря на отсутствие активиста на службе, подписывал платежные сведения о выплате ему денежного довольствия, чем был нанесен ущерб госбюджету более чем на 224 тыс. грн.

Также командир безосновательно издавал приказы о командировках активиста в гуманитарные центры в Харькове и Николаеве. Хотя сведений о получении гуманитарной помощи нет.

Этим определением суд предоставил Государственному бюро расследований разрешение на получение информации о местонахождении Шабунина, начиная с 25 февраля 2022 года, по терминалам мобильной связи.

Напомним, ГБР подозревает комбата киевской Теробороны, где фиктивно служил Шабунин и получал "боевые", в злоупотреблении служебным положением. В феврале командиру объявили о подозрении.

ГБР расследует ряд уголовных дел по Шабунину: в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.