Мировых лидеров и глав государств обычно рассаживают не в первом, а в третьем ряду, напомнило издание.

Президент США Дональд Трамп может быть глубоко разочарован, когда узнает, что на похоронах Папы Римского Франциска ему отведено место в третьем ряду высокопоставленных гостей, пишет The Telegraph.

Отмечается, что Ватикан пока не обнародовал официальных подробностей относительно мест рассадки, но издание воспользовалось данными о последних похоронах Папы - понтифика Иоанна Павла II в 2005 году.

В материале говорится, что, вероятно, иностранные чиновники будут сидеть большим блоком сбоку от гроба Франциска, тогда как архиепископы, епископы, патриархи и кардиналы - напротив них.

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Обычно Святой Престол в первом ряду отводит места католическим лицам. Далее, предполагает издание, будут сидеть лица, не исповедующие католицизм, в частности принц Уэльский, а также король и королева Швеции и наследный принц и кронпринцесса Норвегии.

В следующем ряду, скорее всего, разместятся мировые лидеры, главы государств и другие иностранные высокопоставленные лица, в том числе и Трамп, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Аргентины, которая является родиной Папы, Хавьер Милей.

Отмечается, что во время похорон мировые лидеры будут сидеть в алфавитном порядке в соответствии с названием их страны на французском языке - поскольку это был традиционный язык дипломатии, когда составлялись протоколы.

Издание напомнило, что в свое время Трамп высмеял предыдущего президента США Джо Байдена за то, что он во время похорон королевы Елизаветы II согласно протоколу сидел в 14-м ряду. Трамп заявлял, что это признак уменьшения авторитета Америки на мировой арене и что, если бы он был президентом, его бы посадили ближе к переднему ряду.

Похороны Папы Римского Франциска: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Ватикан объявил дату похорон Папы Римского Франциска. Согласно сообщению, Франциска похоронят в субботу, 26 апреля, в 10:00 утра по местному времени (в 11:00 по Киеву). До похорон его тело будет лежать в соборе Святого Петра для публичного прощания.

Еще в день смерти Папы Римского Франциска - 21 апреля - президент США Трамп заявил, что собирается приехать на его похороны, сообщало The New York Post, ссылаясь на осведомленные источники.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует осуществить визит в Рим и Ватикан с целью участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник.

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