Президент США рассказал, что состоялся хороший день переговоров и встреч с Россией и Украиной.

Президент США Дональд Трамп, который прилетел в Рим на похороны Папы Римского Франциска, заявил, что большинство пунктов сделки по Украине согласованы и сторонам нужно встретиться "на очень высоком уровне".

"Хороший день переговоров и встреч с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, и две стороны теперь должны встретиться, на очень высоких уровнях, чтобы "закончить это". Большинство основных пунктов согласованы. Остановите кровопролитие, сейчас же. Мы приедем куда будет не необходимо, чтобы помочь посодействовать концу этой жестокой и бессмысленной войны", - написал он в Truth Social.

Стоит отметить, что в момент написания Трампом этого сообщения во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки российских "шахедов".

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Переговоры по Украине

Ранее в пятницу посланник Трампа Стив Уиткофф встречался с российским президентом Владимиром Путиным, после чего Кремль сообщил, что обсуждались прямые переговоры между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни могут состояться важные встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. По его словам, давление на РФ нужно, чтобы Кремль воспринял "или американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, или наше предложение любое, которое действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня".

Газета The Times со ссылкой на собственную информацию сообщила, что Трамп угрожает выйти из процесса мирного урегулирования войны в Украине уже на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение, пишет. Также издание сообщает, что он твердо намерен позволить России сохранить занятые ею территории.

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