Сейчас, по различным оценкам, на континенте размещены от 70 до 90 тысяч американских военнослужащих.

Во время первого визита в Европу в феврале министр обороны США Питер Хегсет предупредил, что американское военное присутствие в Европе "не вечно", что вызвало шок в столицах континента. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что с тех пор американские и европейские официальные лица отрицают, что приверженность США НАТО при президенте Дональде Трампе колеблется, и что Вашингтон обдумывает вывод войск, но мало кто сомневается, что этот момент в конечном итоге наступит.

Сейчас, по различным оценкам, на континенте размещены от 70 до 90 тысяч американских военнослужащих, дополнительные силы были развернуты после полномасштабного российского вторжения в Украину. С них и может начаться вывод войск, считает американский эксперт Бен Харрис. Но все числа показывают заметное сокращение по сравнению с 1950-ми годами, когда в разгар Холодной войны на континенте было размещено более 400 000 американских военнослужащих.

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По мнению аналитиков, а также действующих и бывших офицеров вооруженных сил США, вывод - или даже сокращение - американских войск в Европе значительно ослабит сдерживающий фактор в отношении России и обойдется дорого как европейцам, так и американцам.

В отчете Института немецкой экономики содержится предупреждение, что Европе может потребоваться от 10 до 12 лет, чтобы заменить ключевые военные возможности США. Именно дороговизна не позволила реализоваться планам Дональда Трампа по выводу из Германии 12 тысяч солдат, которые он озвучил еще во время своего первого срока. В ФРГ расквартирован самый большой американский контингент - 38 тысяч человек.

"Я рекомендую сохранить нынешний уровень военного присутствия", - заявил в начале этого месяца американским законодателям командующий Европейским командованием США генерал Кристофер Каволи, который также является верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе.

Отмечается, что Вашингтон рассматривает возможность отказаться от командования НАТО после его ухода, что позволит европейцу занять эту должность впервые с момента создания альянса в 1949 году.

Некоторые страны хотят подготовиться к выводу американских войск, а не надеяться на лучшее, но не все столицы придерживаются одной и той же позиции, сообщили три европейских чиновника.

При этом, несколько европейских стран требуют от Вашингтона разъяснить свои планы. Министр обороны Германии Борис Писториус попросил Вашингтон предоставить четкий план потенциального сокращения войск, чтобы можно было приступить к планированию. Призыв Писториуса поддержал его финский коллега Антти Хякканен.

Другие европейские правительства все еще надеются, что промежуточные выборы в США через два года и следующие президентские выборы в 2028 году ослабят власть Трампа и восстановят старый союз с США.

Они также опасаются, что начало подготовки к худшему может превратиться в самосбывающееся пророчество и только ускорить движение, которого они все еще надеются избежать, заявили европейские чиновники.

Заявления США о безопасности

Недавно Хегсет сделал новое заявление о том, что Америка больше не может быть гарантом безопасности для Европы.

"Время, когда США были единственным гарантом европейской безопасности, прошло. Это давно должно было произойти", - сказал глава Пентагона.

По его словам, Европа должна активизироваться и наращивать свою военную мощь для укрепления НАТО. Он подчеркнул, что из-за современных угроз нужен другой подход к коллективной безопасности, в связи с чем Хегсет призвал европейских союзников по НАТО увеличить расходы на оборону.

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