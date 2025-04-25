Народный артист Украины ответил, выходили ли с ним на связь во время войны россияне, с которыми он ранее снимался.

Известный украинский актер Богдан Бенюк вспомнил съемки с российским актером-путинистом Владимиром Машковым, которого внесли в "черный список" украинского Минкульта. Народный артист Украины рассказал, как еще почти 20 лет назад россияне демонстрировали свой шовинизм и не считали, что Украина - это отдельное и независимое государство.

В интервью для Алины Доротюк звезда картин "Безысходность", "Дело Беспятого", "Хозяин", "Мой карпатский дедушка" и других поделился, что российские коллеги всегда отличались своими шовинистическими настроениями. Они без стеснения демонстрировали свое превосходство над другими и унижали украинцев.

Один из таких случаев произошел в 2007 году, когда Бенюка пригласили в Москву на съемки фильма "Кандагар" (2010). Режиссером ленты выступил Андрей Кавун из Львова. Именно из-за него, говорит актер, он и согласился сняться в картине, где он сыграл Романа Вакуленко. Кроме него, в ленте также снимались Машков, Александр Балуев и Андрей Панин. Два месяца съемки проводились в Марокко.

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Тогда Богдан Михайлович сразу разглядел позицию россиян по отношению к Украине. По его словам, однажды Машков увидел, что на клавиатуре телефона Бенюка есть украинская буква "і". Путинист был изрядно удивлен, потому что думал, что украинской клавиатуры в телефонах не существует. Украинец говорит, что в те годы российские актеры вообще не считали Украину самостоятельным государством.

"Телефон достал, Машков смотрит и говорит: "Богдан, у тебя что есть "і" с точечкой в телефоне? А что такие телефоны есть?". Ну, тут такое элементарное, детское, они Украину считали, что это вообще не государство, поэтому даже и телефонов не может быть. Когда ты общаешься с теми людьми, которые представляют большой государственный шовинизм России, то они очень круто на своих позициях стоят. Оно проявляется в чем угодно, сразу. Если ты умеешь дать отпор, то те люди закрывают рот на замок", - подчеркнул артист.

Кинозвезда также добавил, что его часто спрашивали во время войны, пытался ли кто-то из бывших российских коллег связаться с ним. Однако Бенюк подчеркнул, что он не общается с врагами, которые прославляют террор Путина.

"Меня спрашивали: "А вы поддерживаете отношения с ними? Они как-то вам звонили, сочувствовали?". Это понятная вещь (что Машков поддерживает Путина - УНИАН). А кого же он будет поддерживать? Дочь свою, которая там в начале против него выступала, от которой он открещивается?" - сказал знаменитость.

Напомним, ранее Богдан Бенюк рассказал о встрече с режиссером российских фильмов, который служит в ВСУ. Она состоялась на фронте. Известно, что много лет Кавун работал на российский рынок, но в 2014 году он прекратил сотрудничество с россиянами. Уже в 2023 году в СМИ распространилась информация, что режиссер защищает Украину на передовой. Актер ответил, планирует ли военный после войны вернуться к работе в кино.

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