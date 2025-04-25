Какой церковный праздник отмечают верующие 26 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

26 апреля по новому церковному календарю чтут священномученика Василия, епископа Амасийского, и Глафиру Амасийскую. Также сегодня - Светлая суббота Пасхальной недели. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 26 апреля (9 мая по старому) - день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского и девы Глафиры Амасийской.

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Василий жил в IV веке в городе Амасии (Малая Азия). Он служил епископом города и всю свою жизнь посвятил защите христианской веры, обличая идолопоклонников.

Император Лициний, который правил в то время, был язычником и преследовал христиан. Произошел случай, что правитель воспылал страстью к служанке своей жены Констанции - праведной деве Глафире. Та все рассказала хозяйке и царица, переодев Глафиру в мужской наряд, помогла девушке бежать в Амасию.

Там ее приютил епископ Василий, которому Глафира пожертвовала деньги, что ей дала царица, на строительство храма. Но средств не хватило и девушка написала хозяйке письмо, которое попало в руки к императору. Он сильно разгневался и велел привести к нему Глафиру и Василия. Девушка умерла раньше, чем приказ дошел до Амасии, а Василия арестовали и пригласили стать верховным жрецом. Когда епископ отверг предложение, его отправили на казнь.

Какой церковный праздник 26 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти священномученика Артемона. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

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26 апреля по новому и по старому стилю - Светлая суббота, заключительный день пасхальной недели. В этот день принято посещать храм, где священнослужители раздают артос - хлеб, освященный в первый день Пасхи, символ невидимого присутствия Господа и вечной жизни.

О чем говорят приметы на 26 апреля

В народе 26 апреля - праздник Глафира Горошница. По приметам дня судят о погоде и урожае:

утро с заморозками - еще 7 дней будут морозными;

береза полностью распустилась - можно сажать картофель;

на Глафиру гремит гром - завтра можно идти на огород;

кукует кукушка - к хорошей погоде.

По народной примете, если в этот день ласточка совьет гнездо на доме, то, возможно, скоро в нем появится ребенок, а сам дом будет защищен от несчастий и пожара.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 26 апреля нельзя ссориться, ругаться, отказывать в помощи.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: в Светлую субботу запрещена тяжелая физическая работа. Грехом в этот день считается обижать птиц - того, кто нарушит запрет, ждут несчастья и беды.

Что можно делать 26 апреля

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Василию, как к ходатаю за нас перед Господом - просят о поддержке в трудные минуты. У святой Глафиры просят терпения, крепкого здоровья и хорошего урожая.

В народе считается, что на Глафиру можно садить ранний горох - отсюда и пошло название народного праздника. Также сегодня принято есть блюда из гороха - чтобы здоровья хватило на целый год.

Кто отмечает день ангела 26 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Глафира, Василий, Иван, Николай, Нестор, Петр и Степан.

По старому стилю день ангела у Марфы, Марты, Георгия, Егора, Дмитрия и Феодосия.

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