Вадим Попко: Имплементация европейских стандартов высшего образования в Украине - это инвестиции в будущее

Об этом профессор кафедры сравнительного и европейского права Учебно-научного института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Вадим Попко написал в своем блоге на Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что Украине удалось продемонстрировать устойчивость и преданность взятым на себя обязательствам по реформированию высшего образования, несмотря на все вызовы, связанные с войной. Этот факт отмечают также и в Еврокомиссии, в отчете в котором говорится о том, что Украина "умеренно подготовлена в сфере науки и исследований и имеет определенный уровень подготовки в образовании и культуре".

Вадим Попко видит значительный прогресс Украины в реализации реформ в рамках Болонского процесса, который имеет целью гармонизацию систем образования стран Европы и создание единого европейского пространства высшего образования.

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"В 2023 году Украина определила представителей в Рабочие группы Европейского образовательного пространства (политические форумы по вопросам образования на уровне ЕС) и начала процесс присоединения к сети Eurydice (которая обменивается сравнительными образовательными данными). Эти шаги обеспечивают присутствие Украины в континентальных политических диалогах, изучение практик стран-членов ЕС и обмен опытом", - пишет профессор.

В то же время он отмечает, что активное участие Украины в программе Erasmus+ позволило украинским университетам в значительной степени модернизировать учебные программы, улучшить преподавание иностранных языков, а тысячи украинских студентов теперь имеют возможность учиться или стажироваться в иностранных учреждениях высшего образования.

"Для Украины расширение участия в Erasmus+ станет ключевым для конкурентоспособности системы высшего образования на мировом уровне", - убежден Вадим Попко.

Важным для Украины является также участие во флагманской программе по финансированию исследований "Горизонт Европа". Профессор отмечает, что благодаря этому украинские исследовательские учреждения теперь на равных могут конкурировать за европейские гранты и уже достигли успехов, в частности, в таких областях, как цифровые технологии, "зеленая энергетика", здравоохранение. По его данным количество таких программ растет ежегодно.

Попко также отмечает, что создание Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО), задачей которого является соблюдение университетских стандартов в образовании, стало еще одним значительным шагом в процессе реформирования отрасли. Агентству, работающему в соответствии с Европейскими стандартами и рекомендациями качества в Европейском пространстве высшего образования (ESG), удалось обеспечить переход от устаревшей бюрократической аккредитации к новой модели, ориентированной на качество и результат, соответствующей европейским стандартам.

Сравнивая процессы реформирования высшего образования в Украине с аналогичными реформами, происходящими в таких странах-кандидатах в члены Евросоюза, как Албания и Северная Македония, Вадим Попко отмечает, что нашей стране удалось продемонстрировать значительный прогресс и по большинству показателей занять лидирующие позиции.

В то же время, по мнению профессора, в Украине все еще существуют значительные пробелы в реформировании в виде недостаточного финансирования научных исследований, недостаточный уровень инновационности высших учебных заведений, "оттока мозгов" - процесса миграции лучших студентов и исследователей за границу, незавершенность реформы управления университетам и определенные ограничения университетской автономии.

Чтобы преодолеть эти явления, Попко предлагает сосредоточиться на следующих направлениях:

1. Завершить работу по согласованию с Болонским процессом, привести в соответствие украинскую систему квалификаций с европейской и обеспечить автоматическое признание украинских дипломов в Европе.

2. Предоставление НАОКВО возможности работать независимо и развивать свой потенциал в соответствии с европейскими стандартами обеспечения качества.

3. Введение современной формулы финансирования исследований, которая бы вознаграждала качественное преподавание и достигнутые результаты исследований и стимулировала инновационную деятельность университетов.

4. Дальнейшее масштабирование участия украинских высших учебных заведений в программах Erasmus+ и Horizon Europe.

5. Разработка специальных программ для талантливой молодежи, которые бы поощряли выпускников и исследователей строить карьеру в Украине.

6. Усиление сотрудничества с западнобалканскими странами и странами-соседями, которые являются членами ЕС, для обмена передовым опытом и решения общих проблем в области высшего образования.

"Соответствие стандартам высшего образования ЕС - это инвестиции в будущее. Для Украины современная, европейская система высшего образования обеспечит человеческий капитал, необходимый для восстановления и инноваций в послевоенный период", - резюмировал Вадим Попко.